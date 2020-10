CL sobre BTS: “Es bueno tener a alguien que nos represente”

Los seguidores de CL están de enhorabuena. Su artista favorita acaba de estrenar sus sencillos HWA y 5 STAR, recordándonos a todos que ella llegó a la industria de la música para dar de qué hablar. Pero eso no es todo.

Esta nueva etapa de la rapera comienza sin agencia. "Quiero aprender cosas diferentes, y para ello tengo que enfrentarme a las cosas de frente. No creo que sea capaz de hacerlo si entro en una agencia", explica según lo recogido por Soompi.

No hay duda de que la música para CL lo es todo, así como también lo es para sus compañeros de profesión de BTS. De hecho, aprovechando la promoción de estos sencillos, la cantante ha querido enviar un bonito mensaje a la banda de K-Pop para celebrar su liderazgo en Billboard. "Me sentí muy feliz cuando vi el disco de BTS. No había ninguna estrella pop asiática en mi memoria de la infancia. Se supone que debíamos expresar nuestra propia cultura, pero solo copiábamos la cultura de otras personas. Pensé que es bueno tener a alguien que nos representara", declara.

Aunque CL y BTS tienen en más en común de lo que imaginas, y no solo nos referimos a esta pasión por la música. La rapera también ha destacado en la lista de récords de Billboard después de convertirse en la primera artista coreana en entrar en Billboard Hot 100.

"Ahora los cantantes asiáticos y coreanos están empezando a ganar popularidad. Es muy fácil expresar y promover la cultura en la industria de la música estos días. Este es el caso de BTS. Los límites se han vuelto muy borrosos. Ahora nuestra música se une a la música pop en vez de al K-Pop. También trabajaré duro para hacer mi parte. Sé que no puede ser fácil, pero definitivamente es algo increíble", confiesa.

CL solo tiene bonitas palabras para los intérpretes de Dynamite, un hecho que no nos extraña y que ha acabado creando una importante amistad entre los fans de ambos artistas. Ahora solo queda esperar a que los surcoreanos le contesten y se animen posteriormente a trabajar en una misma canción. ¿Te gustaría que esto ocurriese?