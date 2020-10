Una artista de K-Pop imita a Anabel Pantoja y revoluciona las redes sociales: “Yo no doy crédito”

Si pensabas que el 2020 te había sorprendido lo suficiente es porque aún no había llegado finales de octubre con un vídeo viral de Anabel Pantoja. ¿No te lo crees? Sigue leyendo.

Hemos de recordar que la sobrina de la tonadillera protagonizó un sinfín de sesiones de bailes en directo a través de Instagram para entretener a sus seguidores. Una práctica que también ha decidido publicar en TikTok para animar a sus fans a seguir sus movimiento. Pues bien, estas sesiones han viajado ahora hasta Corea.

Sí, has leído bien. La surcoreana Kim Lip, integrante del grupo de K-Pop Loona, ha protagonizado un vídeo en el que intenta imitar a la sevillana y sus movimientos. "Ni siquiera sé qué tipo de baile es", pronuncia la cantante entre risas.

Kim Lip imitando un TikTok de Anabel Pantoja. 2020 no deja de sorprenderme pic.twitter.com/LNNt9R9kmZ — 𝐌𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐧 ᴺᵉᵛᵉʳˡᵃⁿᵈ . ᴮᴱ ⟭⟬⁷🖇 (@springidle_) October 28, 2020

No es de extrañar que las redes sociales se revolucionase en cuestión de segundos. Han sido muchos los usuarios que han compartido sus reacciones, y ninguna de ellas tiene desperdicio.

"Kim Lip bailando un TikTok de Anabel Pantoja. Es que ya lo he visto todo en esta vida", dice @paylverse. "2020 no deja de sorprenderme", añade @springidle_. Hasta la propia Anabel no pudo evitar compartir su emoción en redes sociales. "Yo no doy crédito", señala.

Pero no es todo, ya que esta noticia llegó también al plató de Sálvame. "Me dijeron ayer 'Anabel, estás siendo trending topic'. No la conozco pero le agradezco que haya hecho mi baile y desde aquí le mando un beso a Corea", declaraba Pantoja a Jorge Javier Vázquez.

Y tú, ¿crees que al 2020 le queda alguna sorpresa más?