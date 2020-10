Cristina Pedroche llora al hablar de las próximas Campanadas: “No estoy viviendo mi mejor año”

Esta semana Cristina Pedroche ha sido noticia en varios medios por sus dudas sobre las Campanadas de este 2020.

Así mismo lo contaba en Zapeando, explicando que dudaba tanto del vestido que se pondría, como de si debía estar o no en esa noche televisiva.

Sus dudas vienen por la situación crítica que hemos vivido con el COVID-19 y que le hacen pensar en cómo debería sentirse: "Me apetece hacerlo, porque despedir el año con todo el mundo es un sueño, y todos queremos que termine porque ha sido malo para todos. Pero por otro lado no quiero que la gente piense que soy superficial, que lo único que quiero es salir guapa ese año", empezaba explicando ella con la voz entre cortada.

"No consiste en eso, consiste en entretener, en que la gente se olvide de todo lo malo en ese momento", aclaró. "El dilema está en que ese tristor también lo tengo yo dentro. Tampoco estoy viviendo mi mejor año" confesó y aseguraba que no podía hablar mucho porque se le saltaban las lágrimas.

Al ver imágenes de sus Campanadas anteriores: "Recuerdo otros momentos y me veo feliz, pero esta vez no quiero estar histérica de pena", asegruó.

Sobre el look: "Cómo es el vestido está claro desde enero pero ahora no sé si cambiarlo no sé si otra opción. Es que no puedo hablar de esto", dijo al derrumbarse.

Dani Mateo la tranquilizó entre bromas explicándole que ella es "un pilar de la civilización occidental, si pongo el día de las Campanadas y no veo a Cristina ahí me vengo abajo. El 2021 tiene que ser mejor y te necesitamos".

Finalmente, Pedroche confirmó que estaría en las Campanadas aún estando triste.