Si hablamos de grupos que han pasado a la historia, y que han influido muchísimo en la música, no podemos olvidarnos de los Bee Gees. Los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb triunfaron durante los años 60 y su eco es tan fuerte que ahora se ha anunciado un nuevo documental en el que conoceremos más de cerca su carrera, durante la cual se colaron más de veinte de sus canciones en las partes más altas de las listas de éxitos.

¿Cómo se puede reparar un corazón roto? (How Can You Can You Repare a Broken Heart?) es el título de esta cinta que será estrenada en Estados Unidos en HBO Max en el mes de diciembre. Está dirigido por el cineasta Frank Marshall, que se ha encargado de rescatar muchos vídeos inéditos de la banda, especialmente momentos y declaraciones nunca vistas de los fallecidos gemelos Maurice y Robin. El director es responsable de películas como El curioso caso de Benjamin Button, y toma el título por el sencillo del grupo del año 1971, el primero en alcanzar el número 1 del trío en Estados Unidos.

"Como tanta gente, he amado la música de los Bee Gees toda mi vida", dice Marshall en uno de los anuncios del documental. "Descubrir sus extraños instintos creativos y el tesoro de la música, su humor y lealtad ha sido un gran viaje de dos años", agregó.

Otro de los alicientes de este documental serán los comentarios de otros artistas, que se unen para hablar de la influencia que los Bee Gess han tenido en su música. Entre ellos, destacan Eric Clapton, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin, Mark Ronson o Justin Timberlake. Este último es claro en un fragmento del primer tráiler: "No hay nada más que decir sobre los Bee Gees excepto que son jodidamente increíbles". También el que fuera miembro de Oasis habla de cómo es trabajar en la música con alguien de su familia: "Cuando tienes hermanos cantando, es como un instrumento que nadie más puede comprar", dice Gallagher.

Así será el nuevo documental que repasa la figura y el éxito de los Bee Gees

Tal y como dice HBO en un comunicado de prensa, "esta película sigue el ascenso meteórico de Bee Gees, mientras recorrían los máximos de la fama y la fortuna, negociaban los caprichos del negocio de la música en constante cambio y navegaban por las complejidades de trabajar tan íntimamente junto a la familia".

Los Bee Gees siempre serán recordados como uno de los grupos más exitosos de su época. Llegó a colocar ocho canciones en los primeros puestos de la lista de éxitos de los Estados Unidos. Entre sus temas, todos recordamos grandes hits como Staying Alive, How deep is your love, To Love Somebody, I Started a Joke, entre otros.