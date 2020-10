Don Diablo lucha junto a Imanbek y Trevor Daniel contra los monstruos en ‘Kill Me Better’

Si pensabas que el 2020 no podía sorprenderte más, llega Don Diablo con su nuevo tema junto a Trevor Daniel e Imanbek para demostrar lo contrario. Se trata de Kill Me Better, una canción de ritmos electrónicos y future house pero con un leve toque a disco-pop ochentero que la convierte en única.

En este nuevo tema, el DJ habla de los monstruos que habitan en su mente, y contra los que debe luchar para disfrutar de la vida como merece. "Tengo que matar otro demonio que queda en mi cabeza. ¿Está mi piel en los muros o debajo de mi cama? ¿Están los pensamientos suicidas intentando asustarme? Bienvenido a mi yermo americano", dicen algunos de sus versos.

Con este lanzamiento, el DJ ha querido dar un paso más en su carrera discográfica y concienciar a sus millones de seguidores acerca de la importancia de la salud mental. "Orgulloso de esta gran colaboración que sirve de recordatorio: la salud no es solo física. También es mental. Siéntete libre de compartir tu estado mental actual en los comentarios o etiqueta a un amigo que se merece amor extra hoy", dice Don Diablo en una publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Don Diablo (@dondiablo) el 30 Oct, 2020 a las 7:39 PDT

De momento nuestros protagonistas no se han animado a compartir un videoclip de este tema, aunque sí contamos con su lyric video, que sigue un estilo muy ochentero y propio con sus sonidos.

Y tú, ¿ya estás listo/a para reproducir en bucle este nuevo hit de uno de los DJs más influyentes del mundo? El 2020 aún no ha acabado, y solo la música y los artistas saben cómo iluminar entre la oscuridad vivida durante el año.