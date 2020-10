Nena Daconte sobre la situación de la cultura: “Como no haya una vacuna pronto esto va a ser un desastre”

La pandemia está cambiando nuestras vidas y está causando enormes estragos en muchos sectores, uno de ellos, el musical. En estos momentos de incertidumbre Nena Daconte reaparece con una canción que nos levanta del sofá, Hojas secas. Y es que durante este confinamiento le han entrado unas ganas locas de cantar y bailar. Pero es consciente del momento que nos ha tocado vivir.

“Lo veo fatal, me empiezo a asustar porque veo que hay giras que estaban programadas para marzo de 2021 que las han pasado para octubre del 21. Como no haya una vacuna pronto esto va a ser catastrófico”, nos contaba.

“Son muchos los profesionales de la industria que se están viendo afectados. “Músicos que ya no tienen dinero, que se les ha gastado el ahorro. El otro día Mäbu comentaba en las redes que si no hacían conciertos no podían seguir haciendo música porque se tienen que poner a trabajar en otra cosa. Y los que tienen detrás un montón de gente y equipo, es un desastre”, valoraba sobre la situación real que están viviendo muchos de sus compañeros.

Ella está centrada en hacer música que es lo que siente en estos momentos y ha encontrado en la electrónica una nueva vía para investigar. “Yo ya estoy evadida total porque si te paras a pensar en todo lo que está pasando, te asustas, no harías nada, te paralizarías”, asegura.

Música en las redes

Pese a todo, no se le han quitado las ganas de seguir haciendo canciones, todo lo contrario. Se encuentra en su mejor momento y está preparando nuevo material. Y ha encontrado una nueva plataforma para compartir su música.

“Grabar canciones en casa, compartirlas con los fans en las redes que eso une mucho a tu público. Le gusta mucho a la gente. En el confinamiento seguía a algunas personas y ves a gente como Lisa Loeb, que ya tiene sus años, y la ves en su casa, con su guitarra y entiendes que sí conecta el tema de las redes y ves a la persona en pijama, en su casa, te atrapa mucho más que la parafernalia”, explica sobre el descubrimiento que ha hecho con las redes sociales.

Valora la cercanía de un medio que conecta con todas partes del mundo. “Me gusta el show de Lady Gaga, pero luego ves a Paul Simon en su casa, casi sin micrófono, con su guitarra, y ves lo que es capaz de hacer y parece que lo tienes al lado tomando café. Y esa parte no la teníamos antes o, yo por lo menos, no me había dado cuenta de que existiera”, asegura.

Ha encontrado ese camino y poco a poco se va adentrando en él. Cada vez es más fácil verla coger la guitarra y presentar sus canciones de la manera más desnuda. “Todavía me da un poco de vergüenza abrirme tanto, pero haces un ejercicio de apertura total”, reconoce.