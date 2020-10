Becky G y Ozuna viven su propia historia de amor en ‘No Drama’: mira el vídeo

Me ves con esa mirada de la primera vez

Tan perfecto, no encuentro defectos

Mi mundo está al revés, tú tienes el físico exacto

Y tienes ese orgullo intacto

Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales

Tú a mí me gustas tanto

Y siempre estás peleándome

No drama, no drama, no drama

¿Por qué tantas peleas? Si terminas en mi cama

No drama, no drama, no drama

¿Pa' qué tan orgulloso? Si al final siempre me llama

Es que su cuerpo me encanta (Yeah)

Pero te me quejas tanto (Uh-oh)

No drama, no drama, no drama

No drama

Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara

Deja de estar alegando, a escondidas tú me llamas

Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada

Me gustas tanto, yo conozco bien tus encantos

Te juro que sin ti no aguanto, es imposible evitar

Nunca te quisiera fallar por eso es que yo soy así

Tú tranquila, déjate llevar y vacila

Que tengo un par de babies que por mí hacen fila

Tú sabes que yo soy el real killa

Ella es la comet y yo la estrella

Y sigo aquí en la misma esquina

Me gustas tanto, yo conozco bien tu encanto

Te juro que sin ti no aguanto

Es imposible evitar

Nunca te quisiera fallar

Por eso es que yo soy así

No drama, no drama, no drama

¿Por qué tantas peleas? Si terminas en mi cama

No drama, no drama, no drama

¿Pa' qué tan orgulloso? Si al final siempre me llama

Es que su cuerpo me encanta (Yeah)

Pero te me quejas tanto

No drama, no drama, no drama

No, no drama

No drama, no drama, no

Porque lo hace difícil, papi, cógela easy

Saco bandera blanca pa' que me des un kissy

Es que yo no quiero pelear, lo que te tiene mal

En la cama lo podemos arreglar

Es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras

Sinceramente yo solo quisiera

No drama, no drama contigo

Sígame, que yo te sigo

Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer?

Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted?

Ya se te está olvidando

Lo que estabas diciendo

Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer?

Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted?

Ya se te está olvidando

Lo que estabas diciendo

Y siempre estás peleándome

No drama, no drama, no drama

¿Por qué tantas peleas? Si terminas en mi cama

No drama, no drama, no drama

¿Pa' qué tan orgulloso? Si al final siempre me llama

Es que su cuerpo me encanta (Yeah)

Pero te me quejas tanto (Uh-oh)

No drama, no drama, no drama

Woh-oh

Hi Music Hi Flow

Becky-Becky-Becky G

Becky G, la baby

Jaja

