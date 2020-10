La Guardia Civil alerta del peligro de un SMS

Internet es un mundo peligroso. Hemos de ir cautos con todos y cada uno de los enlaces que recibimos a través del correo electrónico, SMS o redes sociales, pues puede tratarse de una "pesca" de información personal sin retorno.

La Guardia Civil ha alertado de un nuevo método de robo de información a través de un SMS. Si recibes un mensaje a tu móvil que te invita a llamar a un teléfono para "verificar", "actualizar" o "reactivar" una cuenta, ¡no piques!

Si lo haces, al otro lado del teléfono estará un estafador que suplanta la identidad de dicha empresa. Y tus datos ya pertenecerán a ellos. "El smishing es el intento de fraude para obtener información personal, financiera o de seguridad a través de un mensaje de texto", explica la Guardia Civil en su cuenta de Twitter.

Si te llega un mensaje de texto 📨📲 que te pide hacer clic en un enlace o que llames a un teléfono para "verificar", "actualizar" o "reactivar" tu cuenta. #NoPiques... echa un vistazo a esta infografía y descubre lo qué puedes hacer.#CiberSeguridad #smishing pic.twitter.com/FAg9u4u9Hd — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 27, 2020

Pero tranquilo/a, siempre puedes evitar caer en la red de los hackers siguiendo unos sencillos pasos. El primero de ellos es el de no hacer clic en enlaces, adjuntos o imágenes que recibas. Otro de los consejos que ha dado la Guardia Civil es el de no apresurarte. "Tómate tu tiempo y haz las comprobaciones necesarias antes de responder", explica. También es imprescindible que nunca respondas al mensaje de texto que pida tu PIN o contraseña.

Pero si has caído y has sido víctima de un caso de smishing, no dudes en contactar con tu banco inmediatamente. Eso sí, intenta siempre verificar que el que te envía dicho mensaje es una entidad o empresa oficial.