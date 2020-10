‘Jerusalema’, la canción que emociona, es Nº1 de LOS40 por segunda semana consecutiva

En este 2020 están pasando muchas cosas inesperadas, algunas malas y otras buenas. Entre estas últimas está el sorprendente éxito global que ha alcanzado una canción hecha en Sudáfrica y cantada en zulú. Cargada de espiritualidad, Jerusalema, el himno afrobeat y nuevo góspel de Master KG y Nomcebo, ha tenido un efecto balsámico en millones de oyentes en estos tiempos difíciles. A la ristra de triunfos internacionales que está cosechando hay que unir las dos semanas consecutivas que reina en lo alto de la lista de LOS40.

“El baile empezó a hacerlo gente de Angola, luego lo siguió Portugal y se volvió viral desde ese momento. Es muy hermoso ver cómo Jerusalema se ha apoderado del mundo y lo lejos que ha llegado”, explicó Master KG al periódico sudafricano Sowetan. Las redes se han llenado de colectivos de todo tipo bailando la canción: de sanitarios a soldados pasando por trabajadores de la construcción, monjas, camareros, policías y empleados de gasolinera. Algunos recién casados la ponen después del “sí, quiero”. El 1 de septiembre Cristiano Ronaldo posteó un vídeo con el tema en Instagram acompañado de las palabras: “La vida es mejor con tus seres queridos. ¡Disfruta de todos los momentos con amor y felicidad!”. Y es que Jerusalema tiene algo que emociona y hace sentir bien a quien la escucha.

La historia detrás de la participación de Nomcebo Zikode en Jerusalema es curiosa. Su amigo Master KG le llamó una noche y le pidió que fuera inmediatamente a su estudio a escuchar la base que había grabado. Nomcebo, que a sus 35 años estaba a punto de desistir en su empeño de convertirse en solista —hasta entonces hacía coros—, acudió rauda y tras escuchar tres veces la música empezó a escribir la letra en zulú, la lengua aborigen más hablada en Sudáfrica. “Jerusalén es mi hogar, guíame, llévame contigo, no me dejes aquí”, dicen los primeros versos. Esa misma noche grabaron la pista de voz. “No pretendía ser Beyoncé. Soy Nomcebo, y he cantado como sé. Cuando cantas en tu propio idioma te sientes cómoda. Y esa sensación la percibe la gente”, ha explicado Nomcebo a The Guardian.

Se ha convertido en la canción más buscada de la historia en Shazam, ha ocupado los primeros puestos de las listas de ventas de media Europa y el vídeo acumula 212 millones de reproducciones en YouTube. Contra pronóstico, Jerusalema forma parte ya de la banda sonora de este accidentado año. Sin duda, de las mejores cosas que han pasado en 2020.