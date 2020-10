Meduza invita a Dermot Kennedy a triunfar con ‘Paradise’

Los chicos de Meduza tienen una capacidad innata de llenar las playlists de nuestras canciones favoritas con todos y cada uno de sus lanzamientos. Ya lo hicieron con Piece Of Your Heart y Lose Control, entre otros. Pues bien, parece que tenemos un nuevo hit que añadir a esta playlist.

Se trata de Paradise, un tema que han lanzado junto al irlandés Dermot Kennedy, que aporta especialidad con su impecable voz. Este trío de productores italiano apuesta por la fusión de los sonidos dance junto al house para crear un ambiente vibrante y muy energético. ¡La dosis musical que todos necesitamos en cualquier momento del día!

Pero este tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip de lo más emocional. Está protagonizado por un chico y una chica que parecen enamorarse. Se unen a la fiesta y allí, él le pilla a ella besándose con otro. La frustración y la tristeza le invaden, y decide marcharse de la fiesta para intentar olvidarse de aquella situación.

La alianza con Dermot Kennedy no es casualidad. Y es que el irlandés ha dado de qué hablar, y mucho, en las listas de éxitos, sobre todo, del Reino Unido e Irlanda. Ha cosechado un disco de platino y disco de oro con su hit Power Over Me, así como también una nominación al Brit.

Pero si unes el talento de uno con la prodigiosa mente de otros, el resultado es el que escuchamos en Paradise, una canción perfecta para estos tiempos oscuros que, en ocasiones, solo pueden sanarse con una melodía que consiga evadirnos del mundo.