Mario Vaquerizo desvela cómo lleva la enfermedad crónica que padece

Hablar de las enfermedades que uno padece es otra forma de visibilizarlas, y Mario Vaquerizo es uno de los que lo hace públicamente. El artista confesó a principios del 2019 en Sálvame Deluxe que sufre artrosis crónica. "Soy muy mal paciente", confesó.

"El dolor inmediato lo tolero mucho, pero el dolor continuado no lo soporto porque aunque no os lo creáis, no soy mujer. Las mujeres están acostumbradas a tener la regla, a parir y este tipo de cosas. Y los hombres toleramos menos el dolor continuo y las mujeres tienen el umbral del dolor mucho más alto", confesó Mario según lo recogido por Huffington Post.

Pues bien, en una reciente entrevista con la revista Lecturas, ha actualizado el estado actual de su enfermedad y cómo hace frente a ella. "Sigo con mi fisio, tengo que seguir cuidándome y haciendo ejercicios de hombro porque tengo una parte cogida", confiesa.

El cantante de Nancys Rubias asegura que hay días en los que sufre unos "pinzamientos horrorosos" y se levanta sin ganas de hacer nada. No obstante, cuenta con el apoyo de su mujer Alaska, con quien asegura pasar el resto de su vida.

Desde LOS40 queremos enviar un mensaje de ánimo al artista, que continúa inspirándonos con su transparencia y sinceridad.