Carlos Right le canta al desamor en ‘Borrándote’: ¡mira el vídeo!

Si alguna vez te has visto obligado/a a decir adiós a la persona a la que amas, lo nuevo que trae Carlos Right lo escucharás como una autobiografía. Se trata de Borrándote, un tema que habla del desamor y de decir "adiós" a esa relación que no tiene solución.

El cantante apuesta por los sonidos de una balada pop que ha compuesto con artistas y amigos. Algunos de ellos son Juan Carlos Arauzo, integrante de Lérica, y el popular compositor Edu Ruiz.

Pero esta canción no ha llegado sola, sino acompañada de un videoclip que refleja a la perfección lo que Carlos expresa a través de sus versos. El propio artista protagonizado una historia de desamor con otra chica. Ambos discuten y ponen fin a su relación, aunque también recuerdan todos los bonitos recuerdos que consiguieron cosechar con su amor.

Después de temas como Prisionero y el lanzamiento de su álbum Atracción, Carlos Right está dispuesto a seguir llenando nuestras playlists con sus canciones. Y, además, con temas para todos los gustos. Los hay desde los más bailongos hasta los que requieren una buena cantidad de pañuelos que sequen nuestras lágrimas.

Y tú, ¿ya te has aprendido la letra de Borrándote? Y, lo más importante, ¿te sientes identificado/a con su significado?