3 de 5 Le ha costado muchos años de carrera conseguir un papel protagonista. Su debut se produjo con 20 añitos en la serie australiana Home and Away, donde interpretó a Trey Palmer, el malo malísimo del instituto. A partir de entonces, Luke Bracey encadenó varios personajes secundarios en cine y televisión. Monte Carlo o G.I. Joe: Retaliation son algunos de los títulos más populares que ha hecho hasta la fecha, aunque tampoco nos podemos olvidar de su reciente intervención en Little Fires Everywhere, la serie de Amazon Prime Video en la que da vida al primer amor de Reese Witherspoon.