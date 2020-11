Shakira y Piqué tienen un nuevo miembro en su familia: Max

Shakira y Piqué han vivido una festividad de Halloween diferente a la que seguramente habían imaginado sumando un nuevo integrante a la familia. Se trata de Max, un pequeño conejito tan achuchable y blandito que dan ganas de comérselo.

"¡Os presento a Max Piqué Mebarak! También conocido como bola de dulzura" escribía la cantante a través de sus perfiles sociales en redes sociales. Fue publicar la imagen y una ola de dulzura revolucionó todo Instagram por culpa del animalito.

Seguro que Max supone un importante reto tanto para Milan como para Sasha, los hijos de 7 y 5 años de la pareja formada por Shakira y Piqué. Los dos pequeños tendrán que responsabilizarse de cuidar al pequeño Max que no será un juguete sino la primera mascota de ambos.

Sin embargo, no será el primer conejo para Shakira que ya en el año 2012 presentaba en las redes a sus dos mascotas: dos conejos, también blancos. Aquel año se convirtieron en protagonistas de su felicitación de las pascuas: "Happy Easter from my easter bunnies! / Felices Pascuas de parte de mis conejitos de pascua!"

Su llegada a la familia ha estado rodeada de momentos curiosos y divertidos. Max se convirtió en uno más que disfrutó la fiesta de Halloween. Shakira mostró en sus redes todo el proceso para poder personalizar a su conejo como un brujo con gorro, capa y lazo.