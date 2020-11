India Martínez desvela en 'El Hormiguero' qué artista hizo posible su colaboración con Marc Anthony

India Martínez revolucionó anoche El Hormiguero en una noche en la que hubo espacio tanto para música como para bailes y deporte, como la capoeira. Sin embargo, si hubo algo por lo que destacó la noche, fue por la historia que India Martínez reveló esconderse detrás de Convénceme, su recién estrenada colaboración junto a Marc Anthony. ¿Cómo surgió este proyecto entre el apodado rey de la salsa y la intérprete de La Gitana? Gracias a un amigo en común, nada más y nada menos que, ¡Alejandro Sanz!

¿Qué serie de circunstancias se dieron en tu vida para conocer a Marc Anthony?, le preguntaba Pablo Motos a la invitada de la noche, intrigado por el origen de tan sorprendente colaboración. La respuesta de la cantante fue de lo más inesperada y anecdótica : "Lo primero de todo, no me lo creo todavía, que tenga una canción con él y es que, tenemos un amigo en común que es Alejandro Sanz y él tiene mucho que ver".

India Martínez continuó explicando cómo había nacido Convénceme, su canción junto al artista estadounidense, contando que cada vez que iba a Miami a trabajar en su nuevo disco, a componer o a grabar en el estudio, Alejandro Sanz le invitaba a ir a su casa. Hasta que un día, la invitación tenía por detrás la intención de presentarle a Marc Anthony, que también estaba allí.

Según contó la cantante, Alejandro Sanz comenzó a poner su música y al intérprete de Valió La Pena le encantaron sus canciones y su aire flamenco. A partir de ahí, según la propia India Martínez explicó, ambos mantuvieron el contacto y surgió la posibilidad de trabajar juntos. Una nueva amistad que se vio algo truncada por la pandemia del coronavirus, aunque esto no fue un impedimento para que saliera adelante. Tanto que, el propio videoclip del tema ha sido grabado durante el confinamiento. Unas charlas que cada vez se hicieron más cercanas: "Y me preguntó en qué estaba, le conté que estaba a punto de sacar un single. Se lo enseñé y, por sorpresa porque no me atreví a pedirle un dueto, me dijo que quería cantar Convénceme conmigo". Una proposición de Marc Anthony que le llegó a India Martínez vía WhatsApp.

India Martínez enseña capoeira a Pablo Motos

Por supuesto, ese no fue el único momento muy comentado de la noche. Y es que, India Martínez además de ser una gran cantante, es toda una deportista. Algo que demostró anoche dejando boquiabiertos a los espectadores con sus dotes con la capoeira. Un arte en el que también intentó introducir a Pablo Motos.

De hecho y a pesar de los reservada que es con su vida privada, India Martínez reveló que precisamente a través de la capoeira fue como conoció a su actual pareja, Ismael.

Sin duda, una primera visita a El Hormiguero que dio mucho de sí.