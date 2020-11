El bonito mensaje de una concursante de Pasapalabra, madre de un niño transexual: “La infancia trans existe”

Sara se estrenó como concursante en Pasapalabra el viernes pasado y su carta de presentación incluyó un bonito mensaje para todos los niños trans: "No estáis solos". La participante aprovechó su paso por el programa de Antena 3 para visibilizar la infancia trans ya que ella es madre de una niña cisgénero y un niño transexual.

En un discurso muy emotivo y sincero, Sara relató: "Tengo una niña de 10 años que es cisgénero y un niño de ocho años que es trans", afirmó "Cuando nació le pusimos Lucía pero a los siete años salió del cole y nos dijo: 'Mamá, ya le he dicho a todo el mundo que soy un niño y me llamo Jorge, así que ¿cuándo me cortas el pelo?", confesó.

(1/2) Este es el sensacional y necesario mensaje que nos ha querido transmitir Sara, una persona enorme con dos hijos maravillosos. Ella y toda la infancia trans tienen nuestro completo apoyo 👏💙. https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra121 pic.twitter.com/Zj4ch4uX9T — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 30, 2020

Tras revelar su historia, quiso lanzar un mensaje de apoyo a todo el colectivo. "Quiero decirle a todos los niños trans del mundo que no están solos, que la infancia trans existe, y que necesitan muchísimo apoyo", afirmó emocionada.

Su intervención no acabo ahí, el presentador del programa, Roberto Leal aprovecho este discurso para que Sara se animara a explicar a la audiencia la diferencia entre ser "cis" y "trans".

(2/2) Este es el sensacional y necesario mensaje que nos ha querido transmitir Sara, una persona enorme con dos hijos maravillosos. Ella y toda la infancia trans tienen nuestro completo apoyo 👏💙. https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra121 pic.twitter.com/6mBgpU1LFu — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 30, 2020

"Cis es cuando el género concuerda con el aparato reproductor. Y una persona trans es la que no concuerda su género con su aparato reproductor", aclaró la concursante.

Su mensaje fue aplaudido por todo el mundo, y más por Leal, quien puso el broche final a sus palabras añadiendo: "Y una persona enorme y una madre maravillosa eres tú", concluyó Roberto Leal, haciendo que la concursante se conmoviera.