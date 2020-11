A lo largo de su larga historia, los Rolling Stones han protagonizado algunas actuaciones memorables. No han dejado de celebrar giras y conciertos alrededor del mundo, y eso hace que los hayamos visto de mil formas diferentes. Sin embargo, hay una de esas actuaciones míticas que ahora sale a la luz, 52 años después de que se celebrara, y es de justicia rescatarla para que los fans puedan disfrutar de ella.

Se trata de un concierto llamado The Rolling Stones Rock and Roll Circus, celebrado para la BBC el 12 de diciembre de 1968, y rápidamente considerado como uno de sus más emblemáticos. Fue la última vez que la banda actuó con su alineación original, y en ella se incluyó la primera representación en vivo de su éxito Sympathy for the Devil. Ahora es cuando este clip oficial ve la luz por primera vez en plataformas digitales.

El vídeo ve la luz ahora remasterizado en 4K, y en él podemos ver la energía de Mick Jagger, Keith Richards, Vill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart y el entonces era líder de la agrupación Brian Jones. En ese momento, los Stones acababan de lanzar su séptimo disco de estudio, Beggars Banquet.

La primera vez que los Rolling Stones tocaron ‘Sympathy for the Devil’ en directo

Para la presentación de este disco, The Rolling Stones se unieron a la BBC para grabar con otras bandas como The Who, Jetro Tull e incluso John Lennon. No se comercializaría el vídeo hasta 1996, y es ahora, 52 años después, cuando llega a Youtube de forma oficial. En él se puede ver a los Stones originales interpretando este hit, no tan enérgicos como de costumbre, pero con un Mick Jagger arrastrándose por el escenario lanzando los gritos de la canción. Además, como curiosidad, alrededor del minuto cinco se puede ver a John Lennon bailando.

En un comunicado emitido por Consequence of Sound, el guitarrista Keith Richards recordó un poco de lo que aconteció durante aquella grabación. "Fue un rodaje increíble, creo, 36 horas o algo así... Recuerdo no recordar todo hacia el final, pero fue divertido... Pasamos por dos audiencias ... gastamos una ... ¡fue genial!", dijo el músico.