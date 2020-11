El guitarrista Tom Morello ensaya con (la versión televisiva de) LOS40 Classic

Tom Morello es uno de los guitarristas más importantes de todos los tiempos. Ha formado parte de Prophets of Rage, Rage Against the Machine y Audioslave, la banda liderada por el fallecido vocalista Chris Cornell.

Ahora se lanza a una aventura en solitario, y presenta su primer disco en colaboración con Slash, miembro de Guns N'Roses. Con este trabajo, el músico quiere homenajear a otros dos grandes maestros de la guitarra ya desaparecidos: Jimi Hendrix y Eddie Van Halen.

Para anunciar este nuevo trabajo, un EP de cinco canciones llamado Comandante, Morello ha compartido en sus redes sociales su experiencia con la música de Hendrix. Ha sido a través de una publicación en Instagram, en la que ha publicado un vídeo en el que se puede ver al guitarrista tocando su famoso tema Voodoo Child, grabado en 1968, a través de un canal de televisión que nos resulta familiar: LOS40 Classic.

"La primera vez que escuché un pedal wah fue en #VoodooChild de @JimiHendrix. Y no sabía que era un pedal en ese momento, así que pensé que había un hechicero que era LITERALMENTE un Niño Voodoo haciendo sonidos que eran increíbles en la guitarra", dice el músico en el post de Intagram. "Y cuando cantó, 'De pie junto a una montaña y cortarla con el borde de mi mano', pensé, algún día espero trabajar lo suficiente con este instrumento para que yo también pueda estar de pie junto a una montaña con la confianza de poder cortarla con MI mano".

Además de este Voodoo Child, el disco de Tom Morello cuenta con versiones de Interstate 80 junto a Slash, Secretariat, un tributo a Van Halen, Suburban Guerrilla y Cato Stedman & Neptune Frost.