Todos los detalles sobre ‘How do yo do!’, una de las canciones más divertidas de Roxette

How do you do! es una canción divertida, un puzle de sonidos con reminiscencias de los años 70's y que, según reconoce su autor Per Gessle, "se convierte en algo realmente interesante cuando Marie interviene en el estribillo". Popularizó el saludo formal de los ingleses cuando sonó en las radios de todo el mundo, en las salas de espera de los aeropuertos o en los taxis. Además de ser el principal éxito de Tourism (1992), el 7 de Noviembre de 1992, se convirtió en el cuarto nº 1 de Roxette en LOS40 en cuatro años consecutivos.

En 1992, Roxette decidió publicar un álbum con canciones grabadas "en diferentes ambientes y en distintas partes del mundo", mientras avanzaba su primer tour mundial, Join The Joyride - World Tour 1991-92 con el que visitaron 4 continentes y ofrecieron 107 conciertos.

La idea de Tourism, en un bar de Australia

"La idea de Tourism vino probablemente en un bar en Australia, donde estábamos de gira. Queríamos encontrar la manera de capturar la energía de la banda... no recuerdo de quién procedió la idea, pero queríamos grabar canciones en diferentes estudios, en diferentes partes del mundo. Otra idea era llevar un estudio portátil, ya sabes, grabar en habitaciones de hoteles, vestuarios, en el backstage, en cualquier sitio. No queríamos hacer un álbum en directo porque los álbumes en directo tienden a ser bastante aburridos, ya sabes al final se convierten como un álbum de grandes éxitos de segunda categoría. Así que reunimos todas esas ideas y lo llamamos 'álbum de gira'", cuenta Per Gessle en la entrevista promocional Talking About Tourism publicada en CD en 1992.

Y esa idea que nació en un bar australiano se materializó en Tourism: Songs from Studios, Stages, Hotelrooms & Other Strange Places"(28/08/1992). En el momento de su lanzamiento Marie Fredriksson y Per Gessle se encontraban en la cima de su popularidad. Su anterior trabajo, Joyride (1991), fue un disco emblemático y millonario en ventas, por lo que el listón estaba muy alto.

How do you do!, es de las menos 'turísticas'

Tourism se convirtió en un trabajo muy especial en la discografía del dúo sueco. A menudo se ha considerado, de forma errónea, un álbum en directo. Como su título indica, contiene canciones grabadas por la banda en varios estudios, escenarios, habitaciones de hotel y "otros sitios extraños". Hay temas registrados en Río de Janeiro, Los Ángeles, Santiago de Chile o Buenos Aires. Sin embargo, How do you do! es de las menos 'turísticas' del repertorio: se grabó en el país natal de Marie y Per, en los estudios suecos Tits & Ass Studio, Halmstad (Abril, 1992) y en EMI Studios, Estocolmo (Mayo, 1992). La producción es de Clarence Öfwerman

"Saltó sobre la mesa"

Tourism fue también el primer y único álbum de Roxette que no contenía material compuesto por Marie Fredriksson, quien publicó su cuarto disco en solitario, con canciones en sueco, Den ständiga resan, solo cinco semanas después. Así, How do you do! está compuesta, letra y música, por Per Gessle. Aunque tampoco le costó mucho hacerla: "Simplemente, estaba escribiendo otra canción y How do you do! saltó sobre mesa" cuenta Per. Y añade "es una de esas canciones que te parece que has escrito muchas veces, pero que cada vez que la escuchas sientes que es nueva".

Una canción divertida a la que Marie dio fuerza

Lo mejor de How do you do!, es Marie. Y así lo reconoce su creador: "Se convierte en algo interesante cuando Marie interviene en el estribillo". Es después de una breve pausa cuando Fredriksson asume el papel de vocalista principal: "es un cambio clave, esa modulación es lo que realmente dio fuerza a la canción".

"Es realmente divertida y es... la verdad creo que esa es la canción con más producción del disco; podría estar en Joyride, porque empleamos un montón de tiempo produciéndola, algo que no se puede decir de la mayor parte de las otras canciones; intentamos hacer algo muy simple. Pero How do you do! es una canción muy producida; es como un puzzle de sonidos y de todo. Es muy divertida y ha sido divertido verla crecer durante el tour de verano, porque cuando empezamos a tocarla, el disco todavía no había salido, y al final es un gran éxito; así que es divertido" (Talking About Tourism, 1992).

El sonido del que fue el primer single de Tourism supuso un regreso a los años 70's: "Si, creo que How do you do! tiene un montón de cosas de principios de los 70'. Podría ser como una canción de Chinn & Chapman, Mud, Sweet o algo así; tiene esa atmósfera... es algo que nos gusta escuchar".

El videoclip, dirigido por Anders Skog, se grabó en Estocolmo (Suecia) en Julio de 1992. Es una actuación de Roxette y su banda en la azotea de un edificio. Se intercalan imágenes en blanco y negro de Louis Armstrong, Charlie Chaplin o Danny Kaye. Se emitió durante el descanso de la final de la Eurocopa de 1992, que se disputó en el Nya Ullevi de Gotemburgo, Suecia (terminó con la victoria de Dinamarca frente a Alemania). Supera los 37 millones de visualizaciones.

"Cuando escucho 'How do you do!' en el aeropuerto o en cualquier otro sitio, me siento enormemente orgulloso"

How do you do! es una de las canciones más populares de Roxette. Fue el principal éxito de Tourism (1992) y alcanzó los puestos más altos en numerosas listas: nº 1 en Noruega o nº 2 en Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Japón, Países Bajos, Suecia o Suiza.

Los hits de Roxette suenan en emisoras de radio de todo el mundo, en las salas de espera de los aeropuertos... son perennes. A este respecto, Per Gessle aseguraba en 2016: "Me siento extremadamente dichoso y orgulloso del legado de estas canciones. Cuando cojo un taxi o escucho How do you do! en el aeropuerto o en cualquier otro sitio, me siento enormemente orgulloso. Procedemos de un pequeño país y trabajar en nuestra segunda lengua nos ha permitido llegar a todo el mundo. Hemos tocado para gente de diferentes religiones y razas y para gente que no habla inglés, aun así, ellos conocen las letras de todas nuestras canciones. Es sorprendente formar parte de eso y experimentarlo. Ocurrió muchas veces sobre el escenario, Marie y yo nos mirábamos y sacudíamos la cabeza maravillados de que esto pudiera estar ocurriendo. Tengo muchos recuerdos de esos momentos. Estoy muy agradecido".

How do you do!, cuarto nº 1 de Roxette en cuatro años

El historial de números uno de Roxette en LOS40 es extenso. How do you do! no fue el primero, ni sería el último. En realidad, fue su cuarto nº 1 en cuatro años consecutivos, después de The look en 1989, It must have been love en 1990 y Joyride en 1991.

How do you do! permaneció 8 semanas en Los 40, desde el 26 de Septiembre hasta el 20 de Noviembre de 1992. Entró en el puesto nº 15 y durante las siguientes seis semanas su ascenso fue imparable hasta coronar la cima el 7 de Noviembre.

En total, entre 1989 y 2001, el dúo sueco llevó 8 canciones a la cima: The look (15/07/1989), It must have been love (24/11/1990), Joyride (25/05/1991), How do you do! (07/11/1992), Sleeping in my car (11/06/1994), Crash! Boom! Bang! (22/10/1994), I wish I could fly (01/05/1999) y The centre of the heart (26/05/2001).