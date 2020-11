Brian May tras unos meses muy complicados de salud: “Estoy muy agradecido de estar vivo”

Uno de los grandes de la música, Brian May confesó recientemente en el programa de Televisión, Good Morning Britain que "casi pierde la vida" el pasado mes de mayo tras el ataque cardíaco que sufrió. Accidente acompañado de una hemorragia estomacal y una lesión en el trasero durante un incidente en su jardín.

El guitarrista de la banda musical Queen reveló que cuando le llevaron al hospital en la pasada primavera, el equipo médico le detectó tres arterias totalmente bloqueadas. Ante esto, los médicos lo trataron como un caso de emergencia y optaron por colocarle tres stents (tubos cortos de malla de alambre que actúan como un andamio para ayudar a mantener una arteria abierta).

"Fue bastante malo, y las complicaciones que vinieron después fueron bastante malas",continúo el artista. "Ha sido una gran montaña que escalar para recuperar fuerzas, pero se ha convertido en mi nueva religión, de verdad. Solo hago ejercicio, hago mi rehabilitación cardiovascular todos los días", confesó. Y efectivamente, en una publicación que subió a su cuenta de Instagram el pasado mes de junio, le vimos haciendo ejercicio como tratamiento para luchar contra su dolor.

Y es que después de esta intervención médica, el guitarrista tuvo otros problemas de salud los cuales califica como "un catálogo de desastres", uno de ellos fue una complicada hemorragia estomacal como resultado de los medicamentos que estaba tomando para su afección cardíaca.

"Perdí una gran cantidad de sangre de una sola vez y simplemente fui aniquilado. No podía moverme. No podía caminar", comunicó, añadiendo que pasó "un mal tiempo por todas partes... fue un catálogo de desastres, también tenía ciática. No estoy muy seguro de cómo lo conseguí", sentenció

Antes de finalizar la entrevista, el artista británico enfatizó en la idea de que podría haber pasado el Coronavirus, pues sus dolores eran "realmente insoportables", por lo que ni él ni su cardiólogo descartan esta idea.