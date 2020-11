Kiko Rivera estalla contra su madre: “Me ha engañado toda la vida”

La familia Pantoja es una de las más mediáticas de España. La tonadillera y sus hijos siempre han llamado la atención de los medios del corazón, protagonizando algunas de las exclusivas más sonadas de los últimos años. Eso sí, siempre se han mostrado muy unidos, defendiéndose los unos a los otros con dientes.

Ahora, Kiko Rivera, el hijo de Isabel, ha dedicado unas palabras bastante duras a su madre en una entrevista para Lecturas. El DJ se ha sentado con Mila Ximénez para hablar sobre la relación que tiene con su madre, explicando que se siente decepcionado: “Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida”.

Parece que Kiko está bastante cabreado con la intérprete de Marinero de luces. De hecho, en su perfil de Instagram, ha compartido una foto junto a Mila del reportaje donde aparecen abrazados amistosamente para aclarar las circunstancias que lo han llevado a hablar sobre este tema en una revista:

“Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. Aun así yo no hice esto público ya que yo no fui hablar de ella y si de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento”.

Hace unos días, Kiko estuvo en Sálvame para hablar sobre la depresión que está pasando. Durante aquel directo, Pantoja entró a través de una llamada para intentar animarle. Eso sí, lo hizo con unas palabras que fueron muy comentadas: “Hay una pandemia en el mundo. Lo que tú estás pasando no es importante. Han fallecido millones de personas, eso es importante, lo tuyo se puede curar, los que se han ido ya no”.

Tres días después, Pantoja volvió a entrar en directo en El Programa de Ana Rosa, donde trabaja su hija Isa, que intentó reconciliar a los dos: “Para mis hijos quiero lo mejor y me desvivo por ellos. Que me achaquéis que soy egoísta y que hice daño a mi hijo con mi llamada”.

Kiko, en mitad de todo este revuelo, compartió una imagen con su padre Paquirri en su cuenta de Instagram con unas palabras que llamaron bastante la atención de sus seguidores y seguidoras: “Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano ,te juro por Dios que yo lo haré”.

No sabemos en qué va a quedar todo este episodio de la familia Pantoja pero seguiremos pendientes.