Beyoncé apuesta por el tanga visible en su última sesión para Vogue

Beyoncé no es muy dada a conceder entrevistas, tampoco le hace falta. Pero cuando tiene algún proyecto entre manos, sale a la luz para hablar. En esta ocasión, acaba de lanzar nueva colección de su firma junto a Adidas y algunos de sus nuevos modelos los veremos en el reportaje que publicará la edición británica de Vogue.

La revista la ha convertido en su portada de diciembre, o más bien habría que decir en las portadas, porque hay tres. Y el editor jefe, Edward Enninful, ha sido el encargado de hablar con ella para realizar una entrevista que, junto a las imágenes, ocupan las 20 páginas que tiene el reportaje y que podremos conocer a partir del 6 de noviembre en su versión digital.

De momento, sabemos que han hablado de los movimientos de justicia social y racial que han tomado protagonismo en Estados Unidos en los últimos meses, de su legado personal y por qué, finalmente, ha decidido darse permiso para “concentrarme en mi alegría”.

Y todo acompañado de una espectacular sesión de fotos de Kennedi Carter en la que podremos verla vestida con sus nuevos diseños de We are Ivy Park, pero también con creaciones de Mugler o Alexander McQueen. Y la vemos apostar por tendencias como la del tanga visible. La hemos visto con un vestidazo rojo de Christopher John Rogers con tanga de Agent Povocateur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de British Vogue (@britishvogue) el 1 Nov, 2020 a las 9:15 PST

La reina de las abejas

En la larga entrevista tratará muchos temas tanto sociales como personales y descubrirá curiosidades como que tiene colmenas en su casa y no porque la llamen Queen B y las abejas hayan formado parte de su imaginario desde hace muchos años.

“¿Qué es algo que me sorprendería de ti?”, le pregunta Enninful. La respuesta fue inesperada: “Sé que es extraño, pero tengo dos colmenas. Las reales. Las tengo en mi casa desde hace un tiempo. Tengo alrededor de 80.000 abejas y hacemos cientos de frascos de miel al año”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de British Vogue (@britishvogue) el 30 Oct, 2020 a las 10:15 PDT

No fue un capricho sino una apuesta por la salud de sus hijas. “Empecé las colmenas porque mis hijas, Blue y Rumi, tienen alergias terribles y la miel tiene innumerables propiedades curativas”, asegura.

El cambio de la pandemia

También habla de lo que ha supuesto este tiempo de pandemia que, asegura, que ha cambiado su vida. “Sería difícil experimentar la vida en una pandemia y el malestar social actual, para luego no cambiar ni evolucionar. He aprendido que mi voz funciona mejor cuando estoy quieta y descanso. Realmente aprecio este tiempo con mi familia, y mi nuevo objetivo es reducir la velocidad y deshacerme de las cosas estresantes de mi vida”, explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de British Vogue (@britishvogue) el 30 Oct, 2020 a las 10:17 PDT

Y es que ha vivido de manera vertiginosa durante muchos años y ahora, por la situación que estamos viviendo, ha echado el freno. “Entré a la industria de la música a los 15 años y crecí con el mundo mirando, y he puesto en marcha una multitud de proyectos. Lancé Lemonade durante el Formation World Tour, di a luz a gemelos, actué en Coachella, dirigí Homecoming, fui a otra gira mundial con Jay, luego Black Is King, todo seguido. Ha sido realmente agotador. He pasado mucho tiempo concentrándome en construir mi legado y representar mi cultura de la mejor manera que sé. Ahora, he decidido darme permiso para concentrarme en mi alegría”, confesaba.

Maternidad

Durante este tiempo de parón, la moda ha tomado mucho protagonismo. “Fue un lugar de escape para mí. Todos los viernes, mis hijos y yo nos disfrazábamos y nos hacíamos fotos. Se convirtió en una oportunidad para manejar juntos este año loco”, explica sobre el tiempo que ha pasado con los suyos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de British Vogue (@britishvogue) el 30 Oct, 2020 a las 9:59 PDT

Y es que sus hijos son una prioridad. “Algo se abrió dentro de mí justo después de dar a luz a mi primera hija. A partir de ese momento, realmente comprendí mi poder y la maternidad ha sido mi mayor inspiración”, asegura.