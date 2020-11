Con una voz característica, un estilo soul y mucha personalidad a la hora de actuar, Izah continúa haciéndose un hueco en la industria musical. Isabel Hernández-Bronchud lleva años lanzando música, cautivando con su voz a todas aquellas personas que la escuchan.

Nacida en Manchester, pero con raíces andaluzas y aragonesas, la joven prefiere el inglés a la hora de cantar, pero no le importa hacerlo en castellano.

Con dos álbumes de estudio a sus espaldas, Mindland y Now Or Never, la cantante ha vuelto ahora de la mano de Love Me Better.

5 datos para conocer a Izah, la promesa del soul español

Se trata de una canción que hace referencia al mundo de las ballrooms, los espacios de refugio y reivindicación que llevan décadas abrazando a la comunidad LGTBI. Lo hace a través de su música producida por RedMojo (Madonna, Lola Índigo) y del videoclip dirigido por Joan Galo, ¡que es una fantasía!

Para que la conozcas mejor, en LOS40 recopilamos cinco datos sobre ella:

1. Toda una vida dedicada a la música

Izah, como muchas otras artistas, empezó su carrera musical siendo tan solo una niña. Desde bien pequeña tenía claro que quería dedicarse a este mundo. Por eso empezó a acudir a una academia de música donde aprendió a tocar el violín y surfear, tal y como aseguró en una entrevista para la revista Neo. Fue con 14 años cuando se atrevió a fundar su propio grupo de funk: Blackout.

2. Como define su música.

La artista tiene un estilo propio que engancha desde el primer momento que la escuchas. Apostando siempre por buenas producciones y estribillos rítmicos, Izah describió su sonido para LOS40 Classic con las siguientes palabras: “Mi música es una mezcla de soul, R&B, jazz con unos tintes electrónicos. Me cuesta mucho clasificar, así que yo digo que hago 'izahblues”.

3. Estudió Comunicación Audiovisual

Aunque ya desde pequeña tenía claro que quería dedicarse a la música, la joven estudió Comunicación Audiovisual en Barcelona. De hecho, en sus videoclips se pueden ver muchas referencias audiovisuales y es que cuida todos los detalles de estos. Solo hay que ver el de Love Me Better para comprobarlo.

4. Estilazo propio

Además de la música, a Izah le flipa el mundo de la moda. Solo hay que ver su cuenta de Instagram (@izah_music) para ver el gran gusto que tiene a la hora de vestir. La cantante tiene devoción por los tops ajustados y los pantalones anchos. También le apasionan las bombers y la ropa deportiva.

5. Casada con Carles Francino

En cuanto a su vida personal, Izah lleva casada con Carles Francino (el hijo, no el padre) desde 2018. La pareja se dio el sí quiero en el Castillo de Tamarit, en Altafulla, una localidad cercana a Tarragona, frente a la mirada de sus amigos y familiares. La pareja se conoció en 2006 durante el rodaje de Yo soy la Juani, donde ambos tenían un pequeño papel.