MONSTA X protagoniza su propia película en ‘Love Killa’: ¡mira el vídeo!

Los seguidores de MONSTA X están de enhorabuena. Su grupo favorito acaba de estrenar su cuarto álbum en coreano Fatal Love, y con él ha llegado un repertorio musical de lo más variopinto.

Entre las canciones que forman parte de su tracklist nos encontramos con Love Killa, el primer sencillo de este nuevo proyecto discográfico. Una canción con una fusión de estilos pop y hip/hop que habla de la típica relación tóxica que se tiene con una persona que sabes que no te conviene tener a tu lado. Pero vuestra atracción es inevitable.

Pero este tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip que ha impactado a sus seguidores desde el primer segundo. Los integrantes de la banda de K-Pop nos muestran su lado más potente y energético mientras se mueven por diversos escenarios: una jaula, un autobús escolar y un ring de boxeo, entre otros. Joohoney, incluso, interpreta un papel similar al del Joker. ¡Como si de una película se tratase!

Como era de esperar, el vídeo musical de Love Killa ha superado el millón de reproducciones en tan solo unas horas. De hecho, suma más de seis, lo que confirma que las expectativas que se tenían sobre este lanzamiento han sido más que superadas.

Fatal Love es el sucesor de Take.2 We Are Here, su tercer álbum de estudio en coreano que vio la luz en febrero de 2019. Aunque desde entonces nuestros protagonistas han continuado su trayectoria discográfica en otros mercados, como son el caso de Pehnomenom en el japonés y de All About Luv en el anglosajón.

Sea como sea, MONSTA X ha demostrado que no hay idioma ni reto que se les resista. ¿Cuál de toads las canciones de Fatal Love es tu favorita?