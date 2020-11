José Coronado, en Call of Duty Black Ops Cold War

José Coronado vuelve al mundo del doblaje. En esta ocasión pondrá la voz a un personaje del videojuego Call of Duty Black Ops Cold War, la nueva entrega de la mítica franquicia. El actor dará voz a Emerson Black, un personaje misterioso involucrado en las operaciones secretas desarrolladas por Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial.

"El doblaje es un arte con el que siempre me he sentido muy cómodo y, cuando me ofrecieron la oportunidad de poner mi voz al personaje de un videojuego, no lo dudé" ha comentado el intérprete que ganó un Premio Goya por su interpretación en la película No habrá paz para los malvados, y que cuenta con una consolidada trayectoria profesional tanto en España como en Latinoamérica.

"El carácter de Emerson Black me gustó desde un primer momento. Es un personaje arrogante y con acceso directo al presidente de los Estados Unidos pero que, a su vez, quiere mantenerse en un segundo plano. El jugador nunca le va a ver en pantalla, y quizá eso me ha permitido darle una mayor personalidad con el tono de mi voz" explica José Coronado sobre el papel que interpreta.

Al más puro estilo Black Ops, Call of Duty: Black Ops Cold War mezcla elementos de la cultura pop de 1980, con una intrigante historia de conspiración, donde la astucia y el engaño son la norma en un apasionante Modo Campaña.

En esta secuela del original Call of Duty: Black Ops, los jugadores se encontrarán con figuras históricas, y descubrirán la dura realidad al tiempo que combaten en ubicaciones de todo el mundo, incluyendo localizaciones icónicas como Berlín del Este, Turquía, Vietnam y el Moscú Soviético, entre otros.

Como operadores de élite, los jugadores tratarán de detener una conspiración que ha trascendido durante décadas, mientras siguen el rastro de una misteriosa figura llamada Perseus, que tiene como objetivo desestabilizar el equilibrio global del poder y cambiar el curso de la historia.

Más allá de la Campaña, los jugadores dispondrán de una amplia selección de armamento y equipo del periodo de la Guerra Fría, para el combate en el modo Multijugador de próxima generación, y para una experiencia Zombies completamente nueva.

Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible a nivel mundial a partir del 13 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC, vía Battle.net.