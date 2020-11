VEXAS: ¿qué se sabe sobre está enfermedad mortal que afecta a los hombres?

La salud parece que va a continuar siendo la principal preocupación en lo que queda del año 2020, sobre todo, teniendo en cuenta una nueva enfermedad que se une a la actualidad sanitaria junto al coronavirus. Han sido un grupo de investigadores norteamericanos quienes han descubierto un nuevo síndrome al que han denominado VEXAS y que afectaría principalmente (y de forma casi exclusiva) a hombres, según publica The New England Journal of Medicine.

Una enfermedad que no es nueva, pero que puede que jamás haya sido ser diagnosticada antes por su desconocimiento sobre ella, así como cabe también la posibilidad de que se haya estado tratando a enfermos de VEXAS como pacientes de otras patologías.

VEXAS: ¿cuáles son los síntomas?

Se trata de un síndrome autoinflamatorio grave, ya que, es capaz de causar la muerte en un 40% de las personas que lo padecen y para la cual, de momento, no existe ningún tratamiento eficaz.

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD VEXAS Fiebre alta

Coágulos de sangre

Inflamaciones del cartílago

Inflamaciones en el tejido pulmonar

Inflamación de los vasos sanguíneos, poniendo en riesgo los principales órganos vitales.

¿Por qué el síndrome VEXAS lo padecen solo los hombres?

Se ha descubierto que está enfermedad estaría altamente relacionada con el cromosoma X, de tal forma que las mujeres podrían estar protegidas ante el síndrome VEXAS por el hecho de poseer un segundo cromosoma X en su genética. Esta sería la principal razón por la que VEXAS afectaría mayoritariamente al género masculino.

Una conclusión al que los investigadores llegaron tras analizar las secuencias del genoma de más de 2.500 personas, descubriendo así que los pacientes investigados eran hombres que presentaban mutaciones somáticas en el gen UBA1, el cual se encuentra en el cromosoma X.

¿Qué significa VEXAS?

Síndrome autoinflamatorio y somático ligado al cromosoma X, vacuolas y enzima E1” (VEXAS, por sus siglas en inglés).