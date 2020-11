8 de 8 Taylor-Joy ha rodado en lso últimos años Emma., un drama de época que llegó la semana pasada a las salas de cine, y estrenó a mediados de año la cinta de Marvel Los nuevos mutantes, donde compartía pantalla com Maisie Williams (Arya en Juego de Tronos). Este mismo 2020 suma un tercer proyecto: la miniserie Gambito de dama. Para los años venideros tiene pendiente la película dirigida por Kristin Scott Thomas The Sea Change; lo nuevo de Robert Eggers (La bruja; El faro), The Northman; y la esperadísima precuela del universo Mad Max: Furiosa.