"La jefa del Trap", Cazzu saca su lado más rebelde en su nuevo videoclip Gatita Gangster junto a Ñengo Flow, un tema que ya acumula más de tres millones de reproducciones en Youtube. Se trata de una canción ardiente y atrevida dirigida por Facundo Ballve acompañada de un videoclip que fue grabado simultáneamente en Buenos Aires y Miami este pasado mes de octubre y que busca retratar el lado gangster que representa a los artistas: Cazzu y Ñengo Flow.

La pieza cuenta con tres escenarios en los que se desarrolla el personaje de Cazzu, que primero se muestra desde un lugar ficticio, representando a una gata con rasgos de diabla , y luego la vemos en un plano mas terrenal, en donde viste un estilo punk y lleva un doberman negro de la correa.

En el último escenario, aparecen Ñengo y Cazzu donde el boricua luce sus joyas al mejor estilo REALG4 y Cazzu baila y canta al ritmo de Gatita Gangster. El estreno del trabajo contó con el apoyo de Facebook Premium Videos, la nueva manera de ver videoclips de la red social.

Cazzu lanza ‘Gatita Gangster’ junto a Ñengo Flow

Esta nueva canción llega en un momento profesional muy dulce para Cazzu y es que la artista no para de petarlo, el pasado 21 de octubre, Cazzu participó en la semana de la música Latina de Billboard 2020 junto a Sech, Camilo y Rauw Alejandro en el panel On the Rise. Y por si fuera poco, el 23 de octubre, la artista celebró su primer live en Twitch donde habló con sus seguidores y compartió otra faceta de su carrera y su pasión por la moda y el diseño, talentos que la han definido como una artista integral y consagrada al arte en general. Este live fue todo un éxito que contó con más de 100.000 visualizaciones.

Además, tras el estreno del tema, la cantante argentina mostró su entusiasmo en su cuenta de Instagram por colaborar con el artista puertorriqueño, así como la admiración que sentía por él. "En 2014 viajé 18 horas para ver su show en Buenos Aires y me gané una foto", publicó.

"La jefa del Trap" sigue conquistando la industria latina, esta vez con su primera nominación al Grammy Latino en la categoría "Mejor Nuevo Artista" y con su nominación en la categoría Mejor Artista de Latinoamérica Sur en los MTV EMAS.