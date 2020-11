Dafne Fernández tiene ya una tripa considerable a siete semanas de dar a luz

El pasado 30 de agosto, Dafne Fernández le dedicaba unas bonitas palabras a su hijo Jon en su segundo cumpleaños. “Hoy hace 2 años que llegaste a nuestras vidas. Muchas veces tú padre y yo nos preguntamos cómo era nuestra vida antes de que tú llegaras y aunque viajábamos más, dormíamos del tirón y teníamos más vida social nos miramos y decimos, y cómo podíamos vivir sin Jon? Haces que cada día sea una aventura y nos haces sentir los padres más afortunados del mundo. Felices 2 Jon ❤️❤️❤️❤️ te amamos taaaaaaaaanto”, escribía junto a una fotografía en la que podemos ver el cuidado que tiene de mantener su anonimato.

Ahora, está esperando su segundo bebé, en este caso una niña, junto a su marido, el fotógrafo Mario Chavarría. Tienen prevista la llegada de la peque para finales de diciembre, en plena Navidad. Sin duda, un regalo de lo más especial en sus vidas.

Apenas quedan siete semanas para tenerla entre sus brazos y eso se traduce en que la tripa de la actriz no deja de crecer. En su última fotografía podemos observar que ya tiene un tamaño considerable. Ha escogido un vestido corto de color negro que ha complementado con botas altas del mismo color, como la mascarilla, y un bolso de Longchamp. Y para no romper el total look, ha compartido un corazón también negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez) el 2 Nov, 2020 a las 5:30 PST

Felicidad compartida

En seguida le han llegado los emojis de muchas de sus amigas que comparten su felicidad por el bonito momento que está viendo.

Ona Carbonell: Wowwwww👏🏼👏🏼👏🏼💕💕💕😘😘😘

Juana Acosta: 🖤

Ana Risueño: 💕

Felix Valiente: 😍♥️😍

"Qué ganas de compartir el mundo contigo❤️ #TuNoSerasUnaPrincesitaSerasLaReina", escribía en uno de sus últimos post. Está claro que están esperando a la pequeña llenos de emoción y ganas por ver crecer la familia.