Kunal Nayyar (Raj en ‘The Big Bang Theory’) luce casi irreconocible su cambio físico

The Big Bang Theory ha calado bien hondo en las vidas de millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las series más exitosas de la actualidad. No es de extrañar, por tanto, que cada uno de los pasos que dan sus protagonistas sean seguidos también por millones de personas repartidas por el planeta.

Si no que se lo digan a Kunal Nayyar, el que dio vida a Raj. Una de sus últimas publicaciones en Instagram ha revolucionado a los usuarios, quien se han frotado una y dos veces los ojos para conseguir reconocerlo.

Kunal se despide de Raj con un cambio físico que ha compartido desde el espejo del gimnasio. Y no, lo de despedirse no solo lo decimos nosotros. "No más Raj", dice en la descripción. En la imagen vemos cómo luce una prominente barba e, incluso, un cuerpo con unos kilitos menos.

Un físico que sin duda se diferencia del conocido Raj, quien antes lucía una corta melena y prescindía de vello en la cara. Pero ahora que la serie llegó a su fin en mayo de 2019, se presentan nuevos y emocionantes cambios para nuestro protagonista, ¿no es así?

De momento se desconoce cuál va a ser el siguiente paso de Kunal. Aunque en 2020 ya lo hemos visto en la serie Criminal y en la película Una Mente Canina.