Charlie Puth y Meghan Trainor, Luz Casal, Eros Ramazzotti… Un viaje al pasado con Nº1 de esta semana

Todos los éxitos musicales de las últimas cinco décadas están en la lista de LOS40, y por eso recordar algunos cada semana en La Máquina del Tiempo nos aporta ese chute de agradable nostalgia que tan bien nos hace sentir, sobre todo en estos tiempos difíciles. En esta ocasión, Tony Aguilar comienza su repaso retrocediendo un año y recordando un tema que aún resuena en nuestra memoria: Atrévete, de Nicky Jam y Sech, que lideró el ránking una semana como esta en 2019.

Hace cinco y diez años nos encontramos otros dúos potentes: en 2015, el protagonizado por Charlie Puth y Meghan Trainor en Marvin Gaye, un tema inspirado en la música de los años cincuenta cuyo título menciona a una leyenda del soul; y en 2010, la alianza de Eminem y Rihanna con Love the way you lie, que estuvo tres semanas en primera posición.

En 2005, el grupo malagueño Efecto Mariposa tuvo la feliz idea de compartir el tema No me crees con la leyenda local (y nacional) Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible. El resultado, espectacular, llegó al número uno esta semana. Si nos vamos a 2000, el liderato por estas fechas era para Ronan Keating, componente de la boy band irlandesa Boyzone, con su estimulante tema en solitario Life is a rollercoaster.

En 1995, la gran diva del pop español, Luz Casal, se llevó la medalla de oro esta semana con Besaré el suelo, una balada rockera cargada de sensibilidad a la que aportó su impronta personal. ¿A que no sabes quién era el autor de la canción? Ni más ni menos que el genial Carlos Goñi, de Revólver. Y hace 30 años, en la temporada en que Tony Aguilar debutó en LOS40, el italiano Eros Ramazzotti triunfó con Canciones lejanas… Canciones lejanas (unas más que otras) son las que hemos repescado y puedes disfrutarlas, con sus clips correspondientes, en el vídeo de la parte superior.