Muere Elsa Raven, la mítica Ida Strauss del Titanic y actriz en ‘Regreso al futuro’ y ‘El príncipe de Bel-Air’

Tristes noticias para los fans de Titanic y Regreso al futuro: la actriz Elsa Raven ha muerto a los 91 años. Muchos la recordaremos por ser aquel personaje que imploraba salvar la Torre del Reloj en las aventuras de Marty McFly o por encarnar a la señora Strauss, protagonista de una de las escenas más emotivas del titánico dramón de James Cameron: aquella en la que Ida Strauss y su marido se abrazaban en una cama mientras el transatlántico comenzaba a hundirse.

Así lo ha confirmado a Deadline su representante, quien ha informado de que Elsa Rabinowitz (Raven es su apellido artístico), nacida en Charleston, Estados Unidos, falleció en su domicilio de Los Ángeles, California, el pasado martes.

Más allá de esos dos papeles tan emblemáticos, Raven apareció en un puñado de películas importantes. Muchas veces encarnó a personajes secundarios, incluso a algún que otro extra, pero eso no le impidió sumar a su currículum trabajos tan famosos como En los límites de la realidad, Terror en Amityville y hasta tener un pequeño papel como Ida Pollock en El príncipe de Bel-Air.

Tuvo papeles mucho más relevantes en la serie sueca Amen (1986-1991), donde dio vida a Inga; en Wiseguy, en la que encarnó a lo largo de diez episodios a Carlotta Terranova Aiuppo, y trabajó bajo las órdenes de Leonard Kastle y Donald Vulkman en la brillante Los asesinos de la luna de miel, uno de los clásicos independientes de los años 70 más importantes de la década. Además, participó en el videoclip de My Heart Will Go On de Céline Dion.