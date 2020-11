David Bowie y Mick Jagger: El legado de una amistad de 30 años

Se cumplen ahora 35 años de la llegada de Mick Jagger y David Bowie al Nº 1 de LOS40. Fue un 2 de Noviembre de 1985 cuando su dueto Dancing in the street, alcanzó la máxima posición de la lista. Es el único legado que nos queda de su amistad de 30 años.

Co-escrita por Marvin Gaye, popularizada por Martha & the Vandellas en 1964 y versionada por los Kinks, Mamas & the Papas o Van Halen. No obstante, si todo el mundo recuerda Dancing in the street es por el dueto que David Bowie y Mick Jagger hicieron en 1985. Su objetivo era recaudar dinero y apoyar el concierto benéfico Live Aid contra la hambruna en Etiopía. Incluyeron algunos cambios en la letra, por ejemplo en el arranque, cuando Jagger dice "OK, Tokyo South America, Australia, France, Germany, UK, Africa!”. Un llamamiento al mundo de la naturaleza universal del concierto.

Bowie y Jagger grabaron la canción en solo cuatro horas. “La hicimos en dos tomas”, contaba Jagger en una entrevista de 2007 en Rolling Stone: “Fue un ejercicio interesante de cómo puedes hacer algo sin preocuparte demasiado”. Cuando la grabación concluyó en los Abbey Studios, ambos se fueron directamente a los Docklands de Londres a rodar el vídeo oficial. Ese es el mejor recuerdo que Jagger guarda de Bowie: “Teníamos que grabar la canción y filmar el vídeo en un día. Fuimos directamente desde el estudio al set de rodaje. Al final del día, dijimos ‘¡Fíjate, se ha podido hacer!. ¿Por qué pasamos años en el estudio?’. Disfrutamos haciéndolo. El vídeo es hilarante. Fue la única vez que realmente colaboramos en algo, y cuando piensas en ello, es algo realmente estúpido”.

Efectivamente, los dos amigos habían colaborado en los 70’s y en los 80’s. Por ejemplo, todos recordamos a Bowie haciendo los coros en el clásico de los Stones It's only rock'n roll (But I like it) de 1973. Sin embargo, su trabajo más notable y, como dice Jagger, la única vez que “realmente” colaboraron fue en Dancing in the Street.

El comienzo de su amistad: muchas fiestas en Londres

La amistad de David y Mick surgió a principios de los 70's, cuando salían juntos de fiesta. Diez días después del fallecimiento de David Bowie (el 10 de Enero de 2016), Mick Jagger concedió una entrevista en Rolling Stone en la que hablaba de sus más de 40 años de amistad: “No puedo recordar cómo conocí a David - algo extraño - pero solíamos salir mucho en Londres a principios de los 70’s; íbamos juntos a muchas fiestas. Venía a mi casa y me enseñaba toda su música. Le recuerdo tocando diferentes mezclas de Jean Genie… Así es como yo disfrutaba: viéndole crecer como artista”

“Siempre miraba las marcas de mi ropa”, prosigue Jagger. “Cuando me veía, me daba un abrazo, y yo podía sentirle bajando por el cuello de mi camiseta para ver lo que llevaba puesto. Solía copiarme algunas veces, pero era muy honesto en este aspecto. Si imitaba alguno de mis movimientos, decía 'Este es tuyo, yo solo lo intento'. No me importaba compartir cosas con él, porque él compartía muchas cosas conmigo. Era una calle de doble sentido".

David Bowie y Mick Jagger, en 1985. / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Buenos amigos, a pesar de las presiones

Según Mick, él Bowie eran buenos amigos, a pesar de que hubo presiones en su amistad, como la competición. En la entrevista publicada por Rolling Stone, Jagger cuenta: “Siempre hubo un intercambio de información dentro de nuestra amistad. Y supongo que siempre hubo un elemento de competición entre nosotros, pero nunca me sentí agobiado. Cuando venía, hablábamos de nuestro trabajo, un nuevo guitarrista, una nueva forma de escribir, sobre estilo y fotógrafos”. Teníamos un montón de cosas en común, queríamos hacer cosas grandes en el escenario”

La primera vez que Bowie vio a The Rolling Stones

En su aparición en ‘talk show’ de Michael Parkinson en 2002, contó que la primera vez que vio a The Rolling Stones fue en 1963, cuando actuaron como teloneros de Little Richard: "... era la primera vez que los veía y no eran muy conocidos entonces. Había seis chicos que corrían por el escenario y ya tenían su base de fans en esa época. Todo el mundo estaba allí para ver a Little Richard... pero ver a los Rolling no tenía precio. Nunca había visto nada tan rebelde en mi vida".

Bowie también recordaba que durante el concierto “alguien gritó 'córtate el pelo', e imitando a Jagger reprodujo su respuesta añadiendo “nunca olvidaré estas palabras”: '¿Para parecerme a ti?'. Pensé 'oh dios mío, este es el futuro de la música’.

David Bowie confirmó su amistad con Jagger en LOS40

Sin embargo, la relación de amistad entre ambos siempre ha sido cuestionada. En marzo de 1987, dos años después de su dueto en Dancing in the Street, David Bowie visitó los estudios de LOS40. Julián Ruíz le preguntaba: "Antes, mucha gente decía que Mick Jagger y David Bowie estaban enfadados”. Bowie lo desmintió rotundamente: “Oh no no no, Mick y yo somos amigos desde hace 15 años”. Julián entonces le recordaba que había participado en los coros de It’s only rock’n roll y David insistía: “Oh, sí. Mick y yo somos amigos, buenos amigos desde hace 15 años o algo así”.

En los 2000’s, David Bowie desapareció

No obstante Jagger admite abiertamente que su amistad cambió en los 2000’s, cuando David ya no era una figura prominente en la escena musical. En la entrevista de Rolling Stone, añade: “Se que David dejó de hacer giras en torno a 2004 después de tener algunos problemas de salud. Después de eso, desapareció, tanto de mi vida como de los escenarios… hasta que regresó con un álbum que fue una pieza muy interesante. Es realmente triste cuando alguien se va y tu no habías hablado con él durante mucho tiempo. Hubieras deseado hacerlo. Pero eso es lo que ocurre. Ocurren cosas extrañas en la vida”

La leyenda de los amantes

Es una de las leyendas más salaces del rock and roll. ¿Fueron amantes secretos David Bowie y Mick Jagger?. Si nos tenemos creer a Angie, la que fuera mujer de Bowie, ambos compartieron cama. En el libro no oficial Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger, escrito por Christopher Andersen, se puede leer: ‘Angie había salido de la ciudad por unos días y cuando regresó a casa.

fue directamente a la cocina a hacerse un té. La criada de los Bowie le dijo ‘Hay alguien en tu cama’. Angie subió a su dormitorio, empujó lentamente la puerta, y ahí estaban: Mick Jagger y David Bowie, desnudos sobre la cama, durmiendo. Ambos se despertaron y Bowie, claramente sorprendido dijo ‘Oh, hola… ¿Cómo estás?’”.

Angie Bowie también contó la escena en su propio libro y lo remarcaba en NME: “Dije ‘Chicos, habéis pasado una buena noche?’. Tenían tal resaca que apenas podían hablar. Me dieron pena”.

Ni Bowie ni Jagger confirmaron jamás los rumores de su supuesto ‘affair’, y es un asunto del que nunca conoceremos la verdad. En cualquier caso ¿Qué más da?