Ha sido un camino largo, en el que la pandemia y la falta de financiación han sido los mayores subtítulos. Sin embargo, gracias al empeño y a una campaña de micromecenazgo, el director Alex Winter ha conseguido sacar adelante la película documental que preparaba sobre la figura de Frank Zappa.

Se estrenará en Internet, pero también en algunas salas de cine a finales de noviembre, y no solo cuenta con la aprobación de la familia del músico, sino que también ha contado con archivos inéditos prestados por ellos: fotos, vídeos caseros y conciertos que nunca habían sido publicados.

Zappa será un documental centrado en el músico italo-estadounidense, que detallará la vida y carrera del artista que en 1993 falleció producto de un cáncer. El cineasta reconstruye la vida de Zappa utilizando entrevistas con la viuda de la estrella de rock y varios de sus colaboradores musicales.

Frank Zappa: así será el nuevo documental que explorará su figura

El primer tráiler de la película ya ha sido publicado, y en él, conoceremos a fondo la vida del artista de Bobby Brown Goes Down. "Frank Zappa no solo fue un genio creativo, sino también un pensador grande y elocuente que articuló la locura de su época con extraordinaria claridad e ingenio", asegura el director Winter por medio de un comunicado.

"Un inconformista legítimo que vivió y trabajó entre otras personas extraordinarias en tiempos históricos. En última instancia, Zappa no es un viaje retro al pasado, sino una exploración completamente moderna de un hombre cuya visión del mundo, arte y política estaban muy por delante de su tiempo y profundamente relevantes en nuestros tiempos desafiantes", añadió Winter.