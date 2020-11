Omar Montes, Rvfv y Chimbala se unen al éxito tiktokero de Karetta El Gucci: ‘Fake Capo’

Si pensabas que ya lo habías dado todo con el tema de Karetta El Gucci, Fake Capo, estabas completamente equivocado/a. Omar Montes, Rvfv y Chimbala se han unido a su remix, asegurando así la expansión de un nuevo éxito.

Sin duda, la unión de estos tres talentos urbanos a la canción aporta un nuevo toque que convierte su escucha en una incansable experiencia. Un tema perfecto para darlo todo en cualquier momento. Pero esta canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip que nos invita a unirnos a la fiesta. Nuestros protagonistas se convierten en trabajadores de una lujosa mansión cuyo dueño es casualmente un capo.

La versión original de Fake Capo ha viajado por todas las partes del mundo gracias a su éxito en TikTok. Millones de personas se han unido a este challenge que trata de mover tu cuerpo al ritmo de su coreografía. El manejo con tus pies es fundamental, y eso es algo que estos artistas demuestran en el videoclip, pues se animan a intentarlo en una de sus escenas.

Celebrities como Shakira y Gianluca Vacci no han podido evitar darlo todo con estos ritmos, por lo que no nos extraña que este nuevo remix acabe conquistando a un mayor número de rostros conocidos (si no lo ha hecho ya).

John Kely Mota Valdes, conocido como Karetta El Gucci, es un artista de República Dominicana que se adentró en el mundo de la música con tan solo 13 años. A los 22 años dio a luz a Mambo sicario, un grupo de merengue urbano que triunfó con su tema 900 Marios.

Su pasión por lo urbana fue creciendo hasta convertirse hoy en una de sus mayores promesas. ¿O acaso alguien ha podido resistirse a los ritmos de Fake Capo? Pues ahora esta tentación se multiplica por dos gracias al nacimiento de su remix. ¡A darlo todo!