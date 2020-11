Gonzalo Hermida, el cantante que no podrás dejar de escuchar

Con 19 años, en 2015, Gonzalo Hermida, cogió su maleta, abandonó su Cádiz natal y llegó a Madrid con un sueño por bandera: Vivir de la música cueste lo que cueste.

A partir de ahí comenzó a emprender su propia carrera musical y a la vez, escribía canciones para otros artistas. El joven cantante ha trabajado con prestigiosos autores y productores como Riki Rivera y David Santiesteban. Así como ha compuesto canciones para artistas como Malú (Cenizas), Antonio José (El arte de vivir, Eclipse, El lado bueno de las cosas...) o India Martínez (La última vez).

Tras estar detrás de los versos de algunos de los éxitos más importantes del panorama musical, en 2016, Gonzalo Hermida decidió tomar aire, respirar y comenzar su carrera como cantautor con Concert Music Entertainment estrenando su single Intacto.

Ver esta publicación en Instagram La cueva de las tentaciones Una publicación compartida de Gonzalo Hermida (@gonzalohermida) el 22 Oct, 2020 a las 9:59 PDT

Tras esto en 2018, Hermida anuncia su primer EP, Natural, una apuesta de siete canciones donde Hermida se muestra sin etiquetas ni disfraces, tan sólo es su voz y él haciendo lo que más le gusta: cantar y desnudarse emocionalmente ante el público.

Intacto, la primera canción del álbum Natural, es un tema romántico que parece poesía pura para los oídos con versos como "recuerda cuando lo más complicado era sólo existir, cuando tu espalda era la montaña que andaban mis dedos". Un himno al desamor y al sentimiento apátrida tras una ruptura amorosa.

Otro de sus temas es Noche estrellada, donde Hermida cambia totalmente de registro y habla de la ilusión del romance y lo bonito que es estar enamorado. "Y yo que no creía en el amor me sigo deshaciendo por tu voz", dice en uno de sus versos.

En agosto, lanzó su single más entrañable, ¿Quién salva a Superman?, una canción donde solo caben él, su guitarra y miles de emociones que te embriagaran con letras como "Tiene perfección en todos sus latidos, es una quimera sobrenatural".

Gonzalo Hermida, el cantante que no podrás dejar de escuchar

Ahora, el joven gaditano mira al mañana con optimismo hacia un camino lleno de éxitos, mañana 6 de noviembre estrena Inocente, su colaboración con Funambulista.

Y es que Hermida sólo quiere centrarse en el ahora para disfrutar del momento y dar lo mejor de sí mismo. Como él mismo dice: "Soy feliz. No tengo objetivos a largo plazo, sólo a corto. Necesito entender qué está pasando hoy para poder vivirlo mañana. La música ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida; mi punto de encuentro conmigo mismo y con la gente y momentos que no olvidaré nunca". Lo cierto es que nosotros tampoco olvidaremos sus canciones ni todo lo que nos hace sentir con su voz.