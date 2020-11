El rémix latino de 'Jerusalema' que debes escuchar

No sabemos si es cierta la leyenda oriental de que existe un hilo rojo que conecta a las personas que están destinadas a conocerse, lo que sí parece ser verídico es que la canción Jerusalema ha conectado artistas de todo el mundo que han versionado el tema. Micro TDH es uno de ellos y él mismo afirma que cuando se decidió a interpretarla sintió que era una canción enviada por Dios para él.

El rapero venezolano, Micro TDH y Greeicy le dieron el toque latino a la canción sudafricana Jerusalema de Master KG y Nomcebo Zikode, haciendo que los ritmos de América Latina y el sur de África combinen a la perfección.

Fue la discográfica Warner la que ofreció a Micro TDH hacer la versión latina de la canción. Cuando el artista latino la oyó, lo primero que sintió fue la necesidad de saber su significado, cuando lo conoció, no podía esperar a hacer su versión.

"En el momento en que Warner decidió hacer el remix en español comenzaron a buscar artistas latinoamericanos que fuesen en la línea musical que estaban manejando el tema y me contactaron", afirmó el venezolano en El Nacional. "Había escuchado la canción original anteriormente, pero no tenía noción del mensaje tan importante que tenía. Cuando mi madre se enteró de la oferta, volvió llorando del cuarto y me dijo: Esta es una canción de Dios para ti. Busca la letra y tradúcela", afirmó el artista.

De hecho, el rapero venezolano subió una publicación a sus redes sociales en la que expresaba su emoción por Jerusalema. "Se lo pedimos a Dios y nos premió con esta canción", escribió Micro TDH

También, la cantautora colombiana Greeicy afirmó: "llegó para sanarme. Llego´ de parte de Dios por medio de mi gato. Hoy, cada que necesito estar mejor escucho 'Jerusalema'. Espero también los sane como a mí".

El rémix fue lanzado hace apenas un mes y ya acumula más de 16 millones de visualizaciones en Youtube siendo todo un éxito que llena de buen rollo cada espacio donde suena. No es de extrañar el triunfo de la versión latina de Jerusalema, lo cierto es que combinan a la perfección los ritmos aportándole un toque único que la hace todavía más especial.