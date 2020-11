¿Funcionan las relaciones abiertas? Estas experiencias te ayudarán a encontrar una respuesta

Las relaciones de pareja son un mundo, y no hace falta ser experto en la materia para saberlo. Nos traen muchas cosas buenas, pero en ocasiones, se complican tanto cuando no tenemos las cosas claras que pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Por esa etapa menos bonita, y más complicada, está pasando precisamente uno de nuestros andayero. Bajo el creativo pseudónimo de “Dudoso en Cuenca”, para preservar en todo momento su anonimato, nos ha escrito un correo al email del programa, andaya@los40.com, para pedir un poco de ayuda e intentar salir de una encrucijada.

Después de cuatro meses con una chica, que me encanta, me acaba de proponer mantener una relación abierta. Es decir que sigamos juntos, pero que tengamos relaciones con otras personas. Yo nunca he probado algo así, y me asegura que no es porque esté cansada de mí, solo que ella cree que la monogamia es antinatural y que es un paso más para afianzarnos como pareja… ¿Qué puedo hacer?