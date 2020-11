¿Qué significa que Lashana Lynch vaya a ser la próxima 007?

Desde hace meses venimos asistiendo a uno de los debates más frustrantes que se hayan visto en torno a una franquicia de cine. Miles de usuarios no han parado de teorizar y lanzar hipótesis sobre cuál sería el nuevo James Bond después de Sin tiempo para morir.

Algunos apuntaron a Idris Elba (The Wire), actor de color, con lo que cambiaría el prototipo de superagente blanco; otros señalaron a Richard Madden, Robb Stark en Juego de Tronos, cuyo trabajo en series como Guardaespaldas se asemejaba bastante al del agente 007.

Los nombres de posibles candidatos han ido cayendo por goteo: Tom Hardy, Tom Hiddleston, Cillian Murphy, Michael Fassbender, Harry Styles, etcétera. Todos ellos superestrellas que, sin embargo, parecen no tener ninguna oportunidad –al menos de momento– contra la buena dosis de realidad que quiere implantar Universal Pictures tras Sin tiempo para morir. Y esa realidad es que no habrá nuevo James Bond, aunque sí nuevo agente 007.

No, no será un hercúleo hombre trajeado y seductor, sino una mujer de color. Hablamos de Lashana Lynch, quien interpretará a Nomi en la franquicia Bond. Una actriz que se dio a conocer con una miniserie británica llamada The 7.39 y cuyo papel más relevante antes de Sin tiempo para morir fue en Capitana Marvel, donde interpretó a la ex piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Maria Rambeau.

Un cambio de aires

Universal ha decidido que Lynch sea la sucesora de Daniel Craig cuando este cuelgue el esmoquin. Ya sabíamos desde hace un año que la actriz podría interpretar un papel así, pero ahora parece confirmarse definitivamente: "Va a ser muy revolucionario".

Y no nos extraña para nada, porque la guionista de esta nueva entrega de Bond es Phoebe Waller-Bridge, la creadora y protagonista de la serie Fleabag, una comedia negra con un fuerte componente feminista que ha arrasado en Reino Unido. Mientras que su director, Cary Joji Fukugana, creador de True Detective, siempre ha apostado por proyectos arriesgados con formatos rompedores.

Esta situación no ha sido fácil para Lynch, quien ha recibido una avalancha de críticas por ser partícipe de "pervertir" la esencia blanca y masculina del personaje. Una presión psicológica que la llevó a abandonar las redes sociales durante un tiempo y a replantearse si realmente quería transformarse realmente en la nueva 007. Al final aceptó el reto con orgullo.

"No quería desperdiciar la oportunidad de lo que Nomi podría representar. Busqué al menos un momento en el guion en el que la población negra pudiese asentir con la cabeza, molestos con la realidad pero alegres por ver su vida real representada", explica la actriz a Harpers Bazaar. "En cada proyecto del que formo parte, no importa el presupuesto o el género, la experiencia de color que represento tiene que ser cien por cien auténtica".

Sobre el acoso que recibió, Lynch es tajante: "Soy una mujer negra. Si hubiese habido otra en el reparto, habría sido la misma conversación, habría recibido los mismos ataques, los mismos abusos. Solo debo recordarme a mí misma que este debate ocurre y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario".

¿Será la nueva 007 después de Sin tiempo para morir?

Es difícil saber qué va a pasar con la franquicia. Universal no ha aportado más detalles. Lashana Lynch será la nueva 007, pero eso mismo ya lo anunciaba el propio tráiler de Sin tiempo para morir. La duda que nos queda es si Daniel Craig, al abandonar la saga, le cederá el testigo a Nomi para continuar su rol como... ¿Jane Bond?

Los directores de Universal dijeron varias veces que el personaje de Bond sería un hombre en futuras películas de la saga porque lo contrario sería dinamitar la esencia del personaje creado por Ian Fleming. Sin embargo, vivimos una época de cambio de paradigma sociocultural, y todo parece apuntar a que existen grandes posibilidades de que Lashana Lynch acabe siendo la digna sucesora del agente Bond. Si tendrá o no su propia película sigue siendo un misterio.

Si todo sale según lo previsto, Sin tiempo para morir se estrenará en cines el 2 de abril de 2021.