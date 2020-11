‘El tiempo que te doy’, la serie de Netflix que están deseando ver los que tienen que superar una ruptura

Que tire la primera piedra el que no haya tenido que superar una ruptura amorosa en algún momento de su vida… nadie, ¿no? Es un estado poco deseado, pero casi inevitable. Y es que el amor es una cosa complicada, tanto cuando lo hay como cuando lo pierdes. Los que están en este segundo grupo, el de los que lo han perdido y tienen que sobreponerse a la situación, tienen una serie en espera que les ayudará a ver su situación de otra manera.

Hay canciones para superar rupturas, un gran abanico de sabores de helado y, ahora, una serie que a todos los que estén en ese proceso, les ayudará a encontrar un poco de consuelo. Se trata de El tiempo que te doy, el debut de Nadia de Santiago como guionista y directora. Se le han sumado en la aventura Pablo Santidrián e Inés Pintor.

La chica del cable se ha puesto al frente de esta serie de Netflix con un planteamiento innovador. Se trata de 10 episodios de 11 minutos cada uno que mostrarán una nueva narrativa audiovisual.

Un amor que superar

“Pues he disfrutado mucho el tiempo que me han dado”, aseguraba Álvaro Cervantes en las últimas horas tras terminar el rodaje. Él es el coprotagonista junto a Nadia. Dan vida a Lina y Nico. Ella tiene que empezar una vida con casa nueva, trabajo nuevo y experiencias nuevas. Intenta olvidar un primer amor y para conseguirlo se pone como reto pensar un minuto menos cada día en su ex.

“Me siento muy afortunada de ver cómo se materializa El tiempo que te doy. Poder estar tanto dentro como fuera de la pantalla me está enriqueciendo mucho a nivel personal y profesional. Me emociona poder hablar de la pérdida y de una ruptura sentimental desde este punto de vista”, asegura Nadia, según Diez Minutos.

“El viaje que hacen los personajes de Lina y Nico es tan especial como el que hemos hecho nosotros, desde la idea en un papel hasta la última claqueta del rodaje. Es un sueño que esta historia llegue a todo el mundo”, asegura en la misma publicación Santidrián.

Son muchos los compañeros de ambos que ya han compartido lo que sienten ante este estreno.

Solo queda esperar que esta serie llegue lo antes posible. En lo que dura una película habremos visto una serie.