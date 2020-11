Flea y Anthony Kiedis celebran 43 años de amistad en los Red Hot Chili Peppers

Desde tiempos inmemoriales, ha quedado patente que la relación entre los miembros de las bandas de música puede llegar a ser complicada. La lucha de egos, la rapidez con la que la fama lo envuelve todo o los excesos a los que se suelen llegar en determinados momentos pueden dinamitar las relaciones. Así ocurrió con Flea y Anthony Kiedis, bajista y vocalista de Red Hot Chili Peppers respectivamente.

De hecho, en la autobiografía que Flea publicó en 2018, el músico no quiso ocultarlo y se refirió directamente al conflicto que habían tenido y que tanto lo separó. Según él, era demasiado controlador. "Él no acepta que yo sea diferente y que las cosas que me emocionan no sean las mismas que lo hacen con él. Siempre está buscando quedar por encima", explicó.

Pero después de estos problemas, parece que la relación ha vuelto a su cauce, y ahora ambos miembros de la banda vuelven a disfrutar de una buena amistad. Eso es, al menos, lo que reflejan en sus publicaciones de las redes sociales. Ha sido Flea el último en usar su cuenta de Instagram para felicitar al cofundador de la banda el 1 de noviembre, un día muy especial en el que ha cumplido 58 años.

Compartiendo una imagen de los dos en el escenario, Flea escribió: "Anthony, te conocí hace 43 años y mi vida cambió para siempre. Espero que siempre podamos animarnos. Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños mi hermano".

Flea ya ha hablado en algunas ocasiones sobre su relación única con Anthony Kiedis, a quien conoció en la escuela secundaria e incluso se refirió a ellos como un enamoramiento. En unas declaraciones a Sirius XM 2019, el bajista dijo sobre esta amistad: "Encontré a alguien con quien podía comunicarme de una manera profunda que no había hecho antes y aquí estamos 40 años después".

El nuevo disco de Red Hot Chili Peppers está ya en marcha, y es cuestión de tiempo que podamos escuchar sus nuevas canciones, de nuevo con John Frusciante, que ha regresado a la banda después de más de una década fuera. "Es como volver a la familia. Me siento extremadamente cómodo con esa gente", ha dicho en la última entrevista que ha concedido.