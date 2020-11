Los mejores móviles por menos de 500 euros

Como cada año por estas fechas, se va acercando la campaña de Navidad, y eso significa casi siempre regalos por doquier. Por supuesto, los regalos pueden ser para nosotros mismos, y cambiar de móvil es muy goloso si hemos podido ahorrar algo.

La cosa no está para tirar cohetes, pero si dispones de un tope de 500 euros, ahora la oferta es increíble, con teléfonos que podrían pasar por otros que cuestan el doble.

Tanto si os interesa una gran pantalla, como la calidad de las cámaras o la velocidad y durabilidad, tenéis donde elegir. Así que estos son los móviles que os recomendamos que miréis primero.

APPLE IPHONE SE

El teléfono que nos da el balance correcto de cámara, calidad de fabricación, velocidad, vida de la batería y software. Recomendamos la versión de 128GB más que la de 64GB, por una módica subida de precio.

Los mejores por menos de 500. / Apple

Si, es un teléfono pequeño, de 4,7 pulgadas y pantalla LCD, que Apple lleva usando desde el iPhone 6, pero no todo el mundo quiere llevar un monstruo de móvil que apenas quepa en el bolsillo.

A cambio tiene muchas cosas buenas, como su procesador, el Bionic A13 de Apple, que sólo ha sido mejorado para los actuales iPhone 12. Es, por ejemplo, el mismo procesador del iPhone 11 Pro que vale 999 euros. La velocidad no es lo primordial en móviles de este rango de precios, pero está bien tenerla.

La longevidad, en cambio, si se busca bastante, y Apple destaca por el soporte que da con actualizaciones, en algunos casos dura hasta 4 años. En unos añitos el iPhone SE aún recibirá actualizaciones de iOS.

Otros puntos a favor son su carga inalámbrica, su cantidad de accesorios disponibles o su única cámara trasera, pero de calidad. No os equivocaréis si lo elegís.

GOOGLE PIXEL 4A

Yéndonos a Android, y gastando un poco menos, tenemos la mejor cámara posible, la del Pixel 4A. No tiene la pantalla más grande o el mejor procesador, pero tiene una versión limpia de Android que asegura actualizaciones de software durante tres años.

Los mejores por menos de 500. / Google

Viene en una única versión de 128GB, por unos 350 euros, y su fama se la debe a su cámara, que puede aguantarles el pulso a móviles de más de 1.000 euros. Esto se debe a que Google realiza el procesado de imagen por software, por lo que podemos realizar fotos nocturnas, retratos, astrofotografía, etc. No llega al nivel del iPhone SE en videos, pero en fotos lo mejora.

Pese a recomendarlo encarecidamente, el Pixel 4A no va sobrado de memoria RAM, no tiene carga inalámbrica o puerto de auriculares. Tiene una pantalla de 5.8 pulgadas y está fabricado en plástico en vez de algo más premium, como el cristal, y no ofrece resistencia al agua.

Al usar la versión Google de Android, es fácil navegar por él, y limpio de esas aplicaciones que en otros teléfonos es un infierno borrar. También recibiréis los primeros las actualizaciones y nuevas versiones del S.O.

ONEPLUS NORD

El Nord de OnePlus tiene algunas cosas reservadas para teléfonos más caros, como por ejemplo su refresco de pantalla de 90Hz. Quizás echéis de menos la carga inalámbrica o el Jack de auriculares, pero poco más.

Los mejores por menos de 500. / OnePlus

La batería es muy sólida, su pantalla de 6.44 pulgadas es grande y espectacular, y el software, pese a no ser tan limpio como el de Google, no molesta tanto como otros competidores. El modelo de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento por 399 euros es una oferta casi inigualable.

Cámaras tenemos para aburrir, la principal, un gran angular, una unidad macro y un par frontales para selfies. Tendremos gran calidad en las fotos si las hacemos con luz, pero baja un poco en condiciones nocturnas, pero no podemos pedirle más por su precio.

Teléfonos que cuestan lo que el Nord han tenido que hacer bastantes más recortes que los que ha hecho OnePlus, por lo que no tenemos un gran pero que ponerle, siendo otra opción más que recomendable.

SAMSUNG GALAXY A51

Nuestra última recomendación va para Samsung, con su A51 de apenas 400 euros, uno de los teléfonos que están en la carrera por ser el mejor superventas del año. Samsung se ha centrado para este modelo en la pantalla, la batería y la cámara, aunque acertando más en unas que en otras.

Los mejores por menos de 500. / Samsung

La pantalla OLED de 6.5 pulgadas es uno de los puntos altos, brillante y de colores vivos, habría que buscar mucho para encontrar algún fallo. No ofrece el refresco del Nord, pero lo compensa con su calidad.

Pese a estar fabricado en plástico se le nota una construcción muy buena. Tiene puerto para auriculares y 128GB de almacenamiento, lo menos que se espera de estos precios hoy en día. La batería de 4.000mAh nos durará el día a pesar de tener que lidiar con el gasto de esa gran pantalla.

Las cámaras del A51 son la principal, un gran angular, un sensor de profundidad y una unidad macro. No llega al nivel de la del Pixel 4A, pero la mayor oferta de lentes puede hacer que te decantes por esta opción.

Samsung se ha comprometido a darle al A51 tres generaciones de actualizaciones de Android, por lo que igual que el resto de recomendaciones, no se os va a quedar obsoleto hasta dentro de años. Eso sí, Samsung no es de las más rápidas en tener la actualización lista, pero aun así el teléfono vale la pena.