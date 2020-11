Khea, Natti Natasha y Prince Royce se unen en el remix de ‘Ayer Me Llamó Mi Ex’: ¡mira el vídeo!

Prepárate porque aún vas a seguir escuchando Ayer Me Llamó Mi Ex durante mucho tiempo. Khea se ha aliado con Natti Natasha y Prince Royce en el remix de este hit que apunta a convertirse en el nuevo protagoista de tus sesiones musicales.

Aunque se conserva la esencia principal de la canción original, las voces de los nuevos acompañantes aportan su toque más personal. Además, su intérprete principal se atreve a añadir nuevas estrofas al inicio.

Pero esta canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip de lo más colorido. Natti y Prince Royce viven sus propias historias de desamor para demostrar que sus corazones están más que curados. ¿Te sientes identificado/a con su letra?

La versión original de Ayer Me Llamó Mi Ex ha sido todo un éxito. Aterrizó en el Top 50 Global de Spotify y acumula más de 97 millones de reproducciones en Youtube. Una cifra que no nos extrañaría que su remix también la alcanzase, ya que en menos de 12 horas supera los 2 millones.

Sea como sea, el argentino tiene claro que quiere seguir conquistando las listas de éxitos con su trap. Aunque, ¿quién sabe? Quizás se anime a fusionar nuevos estilos como lo ha hecho con este hit. ¿Seguirá siendo la bachata su aliado? Tendremos que esperar para saberlo. Mientras tanto escuchemos lo que estos tres referentes urbanos nos ofrecen.