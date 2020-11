María Pombo acaba en urgencias tras llevarse un susto con su bebé

María Pombo vive una de sus etapas personales más emocionantes. Disfruta de su séptimo mes de embarazo con su marido Pablo Castellano, su familia y el cariño de sus seguidores. Pero una noticia ha alarmado a todos ellos.

La influencer acudió al hospital durante la madrugada del 6 de noviembre después de haber sentido fuertes contracciones en su casa. Preguntó a una amiga y ésta le aconsejó que visitase directamente el hospital. Y así lo hizo acompañada de su marido.

Tal y como ha informado la propia Pombo en sus Instagram Stories, allí le comunicaron que no se estaba poniendo de parto y que todo en general estaba bien. Al parecer, este contratiempo fue ocasionado por el estrés.

Pombo explica que le inyectaron suero para hidratarla, le recetaron unos medicamentos y le aconsejaron que se tomase la vida con más calma. "Me recetaron unas cosas como para que el parto no sea prematuro", añade la influencer. Todo quedó en un susto. No obstante, su millón y medio de seguidores no pudo evitar preocuparse con la salud, tanto de María como de su bebé.

Si hay algo que la empresaria ha comprobado con este contratiempo es el gran compañero de vida que tiene. Para evitar preocupaciones innecesarias, Pablo se dedicó a entretenerla durante las horas de espera en el hospital. Así lo ha demostrado en un divertido vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde podemos ver cómo ambos deciden "matar el tiempo" jugando a adivinar películas.

Ahora solo queda esperar para conocer al nuevo integrante de la familia Pombo que seguro se convertirá en el protagonista de todas sus vidas.