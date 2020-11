Dani Rovira y Fernando Tejero apoyan a Sara Sálamo en su enfrentamiento con los haters

Hay algunos forofos de fútbol que no saben lidiar con la frustración de ver perder a su equipo. Buena prueba es que tras la derrota del Real Madrid frente al Valencia C.F por 4 a 1, hubo quien buscó culpables y fijaron su diana no en los jugadores sino en sus mujeres.

Sara Sálamo tuvo que aguantar comentarios ofensivos de algunos haters que criticaban su mala influencia sobre el rendimiento de Isco Alarcón. Ella no se quedó callada y decidió compartir algunos de esos mensajes que había recibido. Y un único comentario suyo cargado de ironía: “En España no hay machismo”.

Y como es ella, no pudo más que sacar el lado positivo de gente de esta catadura moral. “La parte positiva de minimizar el aforo de las cenas de navidad, es que estos #cuñados que se encuentran por Twitter, serán los cuñados reales de alguien que será feliz este año por primera vez en unas fechas tan señaladas”, escribía en twitter.

Apoyo de los colegas

Pero la actriz no solo recibe comentarios desagradables, también los tiene de esos que le hacen sentir a una muchísimo mejor. “Yo te quiero, yo te adoro. Mujer valiente, libre, comprometida y trascendente. Yo en tu equipo siempre”, le decía Dani Rovira. “Yo también te quiero amigo mío”, respondía ella.

No era el único colega que le mandaba ánimos. Fernando Tejero también tenía unas palabras para ella: “Vivan las mujeres y su Libertad. Y sobre todo las mujeres como tú...Valiente”. “Te beso”, le devolvía Sara.

No es la única

Y no sólo recibía el apoyo de hombres. Una mujer que entiende muy bien por lo que está pasando, también ha querido pronunciarse. Danae Boronat fue la primera y última mujer en retransmitir un partido. “Sara Sálamo por ser la pareja de Isco, yo por presentar programas de fútbol y muchas otras mujeres por ser mujeres podríamos mostrar cada día ejemplos tan repugnantes como estos de machismo. Si los hombres que no sois machistas seguís mirando hacia otro lado no lo cambiaremos”, comentaba.

La actriz le mandaba todo su ánimo es esta lucha de todos.