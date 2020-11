Experiencia ovni en España: Se cumplen 41 años del Caso Manises

Hoy, y como ya viene siendo habitual en Anda Ya, hemos dejado un huequito reservado para hablar de las cautivadoras y locas teorías de la conspiración. Y esta semana, como no podía ser de otra forma, hemos traído un temita muy, pero que muy, interesante.

Se trata de un 'expediente x' con sello español que nos ha dejado los pelos de punta. Al parecer, hay pruebas que aseguran la existencia de documentos desclasificados sobre el famoso Incidente Manises.

Para quien todavía no lo conozca, se trata de una de las situaciones más alucinantes que ha ocurrido en nuestro país, y que esta semana precisamente cumple 41 años. El 11 de noviembre de 1979, un avión con turistas alemanes que viajaban de Palma de Mallorca a Tenerife, tuvo que aterrizar de emergencia en Valencia, porque un objeto volador no identificado comenzó a seguirles.

No hay explicación para lo que el piloto, Javier Lerdo de Tejada, con 8.000 horas de vuelo a sus espaldas, vio esa noche. Lo que está claro es que fue la primera vez en la historia española que un avión tuvo que aterrizar de emergencia por un supuesto aparato procedente de otro planeta.

La cosa no quedó ahí, y se puso seria. Una vez en tierra, un caza salió a buscar al ovni pero sin resultado. Además, el tema llegó hasta el Congreso de los Diputados, pero se limitaron a decir, para cerrar el caso, que quizás el piloto se había confundido.

Los detalles sobre lo que sucedió aquel día parece que no es lo único que nos ocultan, y es que algunos de nuestros oyentes no descartan el secretismo de los poderosos y aseguran que hay muchas más cosas que no sabemos.

Entre ellos está Iván de Madrid, este andayero nos ha querido hablar del Club Bilderberg. Una supuesta reunión anual a la que asisten las 130 personas más influyentes del mundo, mediante invitación. Pero lo curioso de este encuentro repleto de lujo no es eso, si no lo que se decide a puerta cerrada

