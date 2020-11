Jorge Fernández da detalles sobre la enfermedad que padece

Sabíamos que Jorge Fernández, el presentador de La ruleta de la suerte, estaba enfermo, él mismo lo ha explicado en alguna ocasión para dejar claro el origen de su pérdida de peso. Un problema digestivo le había hecho adelgazar entre 8 y 9 años. Llevaba años lidiando con su enfermedad y parece que empieza a ver la luz al final del túnel.

“OS SIGO CONTANDO MÁS COSAS SOBRE LO QUE VAMOS ACUMULANDO Y NO LO SABEMOS. Mis analíticas me salen bien, pero me sigo sintiendo mal! Frase muy común verdad?”, empezaba diciendo sobre lo que él ha tenido que padecer en este tiempo.

“Las intoxicaciones por metales pesados y otras sustancias químicas son consideradas en la actualidad como ‘Enfermedades ocultas’. Los estudios de laboratorio en los que se basa actualmente la medicina tradicional, son los mismos que se utilizaban hace muchísimos años. Es decir, los valores en sangre del tóxico. Pero sin tener en cuenta la adhesión de estas sustancias tóxicas a las paredes celulares. Y aquí es donde está el daño de verdad!”, explicaba sobre lo que le sucede a él.

Un problema que ha sido difícil de diagnosticar por la falta de información e investigaciones en torno a este tema. “Habéis escuchado muchas veces eso de: ‘Este producto tiene niveles de mercurio, plomo, arsénico, niquel, etc... que están fuera de peligro para nuestro organismo. Lo cierto es que NO EXISTE un verdadero rango de tolerabilidad ya que ningún metal tóxico tiene cabida dentro del metabolismo normal de nuestras células, y lo único que puede hacer es producir daño”, explicaba. De ahí que él esté tan empeñado en cuidar su cuerpo.

Intoxicación por metales

Algo que vivimos a diario, pero de lo que no somos conscientes. “Tened en cuanta que esta acumulación diaria de estos tóxicos es muy nueva para nuestro organismo. Y nuestras células nunca han tenido la capacidad de abordar esta intoxicación a la que nos vemos sometidos a diario con todo lo que inhalamos, comemos y nos ponemos en nuestra piel”, añadía sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo.

Metales que hemos incorporado a nuestra vida diaria sin ser conscientes: “Mercurio del pescado, aluminio del desodorante, plomo de los cosméticos, arsénico de los cereales, teflón y aluminio de las sartenes con las que cocinamos... Os parece increíble verdad?”.

Normalmente nuestro organismo hace frente a esta invasión, aunque, a veces, surgen los problemas, como en su caso. “Pues todos los días tenemos un poquito de estos tóxicos ‘tolerables’ circulando por nuestra sangre. Hasta que dejan de serlo(tolerables) y surgen los problemas metabólicos, endocrinos, inmunitarios...que no saben diagnosticarnos”, aseguraba.

Pero él ya tiene su diagnóstico y, que conste, que le ha costado tiempo dar con él: “DIAGNÓSTICO: ACUMULACIÓN E INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS”.

Así que, él que ha pasado por esa odisea, lanza una recomendación: “Si os sentís mal después de mil analíticas sin que os encuentren nada, sería bueno realizarse un MINERALOGRAMA DE CABELLO. Es la única forma de saber con total seguridad si tienes metales. Con analíticas de sangre no sería suficiente ni fiable”.