Kristen Stewart, una lesbiana sin complejos en ‘La estación de la felicidad’

Kristen Stewart se ha transformado en una lesbiana sin complejos para la película La estación de la felicidad, la nueva comedia romántica de Hulu destinada a hacernos un poco más livianas las Navidades de este interminable 2020. Una cinta amena y entrañable que cuenta en su reparto con estrellas como Mackenzie Davis (Blade Runner 2049) y Alison Brie (Mad Men).

La trama sigue a la pareja de mujeres perfecta: Abby (Stewart) y Harper (Davis). Cuando Harper decide dar un paso más allá y aprovechar la cena de Navidad para presentarle a Abby a sus padres, esta última se dará cuenta de la cruda realidad: los progenitores de su novia ni siquiera son conscientes de que su hija es lesbiana. Lo que tampoco sabe Harper es que Abby había decidido ir un paso más allá y pensaba pedirle matrimonio delante de toda su familia.

Harper no acepta su sexualidad delante de sus seres queridos, más aún cuando estos pertenecen a una línea de pensamiento bastante conservadora. Abby es radicalmente opuesta: no tiene miedo, se siente libre y es una mujer irreverente. Y aunque el primer tráiler de La estación de la felicidad (Happiest Season en inglés) no nos revela detalles medulares de la trama, presentimos que Abby tratará de hacer todo lo posible para "sacar del armario" a su novia, le guste o no, en lo que será un encuentro familiar tanto desternillante como lleno de emociones.

El reparto de la película lo completan Alison Brie (Mad Men) en el papel de Sloane, la hermana de Harper; Aubrey Plaza (Segurdiad no garantizada) en el de Riley, la mejor amiga de Harper; Dan Levy, el excéntrico amigo gay de Abby; y Victor Garber (Titanic) y la ganadora de un Óscar Mary Steenburgen (Regreso al futuro 3) en los papeles de Ted y Tipper, los padres de la coprotagonista.

La estación de la felicidad ha sido escrita y dirigida por la actriz Clea DuVall (Argo; The Faculty), quien es lesbiana en la vida real. La producción corre a cargo de la plataforma Hulu, la misma que la de El cuento de la criada, y se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre, coincidiendo con el día de Navidad, por lo que no sabemos en qué fecha llegará a España.