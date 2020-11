Críticas a ‘Sálvame’ por lo que se dijo de La Veneno en el aniversario de su muerte

Este lunes 9 de noviembre se cumplieron cuatro años de la muerte de La Veneno, un icono trans convertido en leyenda gracias a la serie de Los Javis. La ficción, que Atresplayer Premium ha emitido con éxito durante los últimos meses, consiguió visibilizar al colectivo y contar la historia, tanto lo bueno como lo malo, de Cristina Ortiz.

Seguramente aprovechando el buen momento mediático que vive el personaje, Sálvame dedicó una parte de su escaleta a hacer su particular homenaje a La Veneno. Sin embargo, no hubo ni buenas palabras ni consideración hacia la mítica colaboradora de Esta noche cruzamos el Mississippi. En su lugar, Jorge Javier Vázquez y los colaboradores del programa se limitaron a hablar de sus malas formas y de lo poco relevante que fue durante sus últimos años de vida.

Su hermana, que entró en directo para participar en el homenaje, no se mostró nada de acuerdo con lo que estaban haciendo desde Sálvame: "Venia con ilusión porque se le iba a hacer un homenaje y hasta ahora no me está gustando. Esto es más de lo mismo: más mierda. Se le podía haber hecho el homenaje en el primer aniversario de la muerte, en segundo... ¿O esto qué es por el triunfo de la serie? ¿Es realmente porque se le quiere?".

Sin embargo, muchas críticas también fueron hacia ella por referirse a Cristina en masculino, algo que el propio presentador defendió. "¿Por qué va a ser transfobia si ella pidió que le llamaran Joselito? No sabemos los códigos que tenían entre ellos. No vamos a ser más papistas que el Papa. Qué difícil es todo. Cómo si a mí me gusta que me llamen Carmen. No lo sé. Es que ahora somos todos muy, muy. Cuando yo era pequeño no era tan difícil", dijo.

Sálvame se convirtió en el blanco de todas las críticas en Twitter por ensuciar el nombre de la Veneno en el cuarto aniversario de su fallecimiento. Estos son solo algunos de los comentarios que se vieron en la red social del pájaro azul:

Sálvame haciendo un homenaje a la #Veneno por su cuarto aniversario de su muerte.



Sálvame intentando hundir a la Veneno en su “homenaje”.



¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Todo por dejar mal tras el éxito de la serie #LaVeneno? — M 📺 (@casasola_89) November 9, 2020

Desde el primer momento en el que la hermana de Cristina se ha dirigido a ella en masculino, en 'Sálvame' deberían haber cortado la entrevista. Lamentable que esto suceda en el aniversario de su muerte y tras el bonito homenaje que ha sido #Veneno. — JuanMa Fdez (@juanmafdez) November 9, 2020

Uf, qué fea la actitud de todo Sálvame con todo el tema de La Veneno excepto @MiguelFrigenti, que es el único que se enfrenta a esa gentuza de familia. — Roman Nefzen (@RomanNefzen) November 9, 2020

Qué vergüenza lo que está haciendo 'Sálvame' con La Veneno. — Jose Manuel Sánchez 🏳‍🌈 (@jose_manuelsn) November 9, 2020

Se acabó. Es la última vez que veo @salvameoficial. Habrá gente que no entienda que lo viera. Con lo que acabo de ver, yo ahora tampoco lo entiendo... Lamentable lo que está pasando en directo y la complicidad de un presentador con un tema tan peligroso #StopTransfobia — Juanjo Rengel (@JuanjoRengel) November 9, 2020