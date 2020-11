“No me parece justo”: Jedet estalla tras las declaraciones negacionistas de su novio

La actriz de Veneno, Jedet, se ha visto envuelta en una polémica que ni siquiera ella misma ha iniciado. Todo es culpa de su novio, el artista urbano Joshortizc, quien ha vertido a través de sus stories de Instagram una serie de mensajes negacionistas en los que trataba de explicar por qué no creía en la pandemia ni en coronavirus.

"A ver. Siento mucho que se hayan muerto familiares, si se ha muerto alguien de vuestra familia, pero sigo pensando que es mentira todo. Vale, vamos a ponerle que hay un virus. Lo compro. No es tan mortal. No es tan contagioso. Mentira. Desde que empezó esto voy sin mascarilla, me he rodeado con miles de personas, socio, y no tengo nada. Estoy perfecto", arranca el pieza.

"Quiero que entendáis que la tele es una puta mentira. Los políticos: una puta mentira. Todo una puta mentira. No hay pandemia ninguna. No hay. ¿Existe el virus? Vamos a poner que existe. Pero si existe tenemos que pasarlo. Vamos a pasarlo ya, tío", continúa.

La joyita que se ha llevao la Jedet pic.twitter.com/VvzJYxcOEi — potacsio mu bueno (@inesat313) November 9, 2020

En cualquier caso, esto es solo una pequeña perlita. Si uno se mete en sus stories también se lo encontrará gritando al telediario: "Pandemia mis cojones, socio, pandemia mi polla, socio presentadme a alguien que tenga coronavirus. Le como la boca y vais a ver que no pasa nada. Me coméis la polla todos".

La Jedet se pronuncia

Nadie es responsable de las declaraciones de otro, pero algunos fans de Veneno se han venido arriba con sus críticas y han metido en el mismo saco a Jedet, a la que han acusado de negacionista. Una avalancha de insultos ha copado su teléfono y redes sociales. Ella, cansada del abucheo, ha respondido a los mensajes en un durísimo alegato y ha condenado de soslayo las palabras de su novio.

"Lo que mi entorno piense sobre un tema no me hace responsable de sus opiniones. Soy una persona con sus propias ideas e ideales, me parece injusto que se me esté linchando públicamente por opiniones que no han salido de mi boca y que yo no he compartido ni comparto", explica la actriz LGTIBIQ.

"Sin comérmelo ni bebérmelo tengo el móvil a reventar de gente que me está faltando al respeto y no me parece justo. Quiero mandar todos mis respetos a las víctimas del virus y todo mi apoyo a los enfermeros y a quienes estén luchando a diario para que esta pesadilla acabe pronto", remata.